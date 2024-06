Crediti d'imposta milionari da aziende del Pisano, 4 denunciati dalla finanza

Crediti d'imposta da 3,5 milioni di euro di Iva da restituire da parte di tre società del territorio pisano. La scoperta della guarda di finanza di Pisa e San Miniato ha portato a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'ammanco con 4 denunce per indebita compensazione di crediti d’imposta.

Le indagini erano scaturite da accertamenti per lavori di ecobonus impiegato dalle società cessionarie in compensazione dei propri debiti Iva. Le tre società lavorano nel settore del cuoio, nelle consulenze amministrative e nel commercio all'ingrosso di fuochi d'artificio.

"Queste ultime - spiega una nota della finanza -, utilizzando il medesimo soggetto cedente - una società con sede a Roma e formalmente operante nel settore della logistica e del trasporto su strada che, nel periodo 2021-2023, aveva materializzato crediti di imposta provenienti dal settore “ecobonus”, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro - al fine di realizzare le cessioni del credito di imposta, hanno posto in essere negozi giuridici, apparentemente a norma di legge, di affitto/usufrutto/nuda proprietà di ramo d’azienda, unitamente alla cessione di presunti beni “inventariati”. Beni che avevano come unico scopo quello di mascherare il trasferimento del credito e figuravano nei contratti al solo scopo di garantire la veridicità delle operazioni economiche".