Lucca Comics&Games 2024, Giani: "Evento al centro di un grande circuito culturale"

“La partenza del Tour de France, la presentazione di Lucca Comics&Games, una mostra come quella di Karl Kopinsky, l’artista inglese dei ritratti dei grandi ciclisti di ieri e di oggi e il centenario di Giacomo Puccini: una convergenza di eventi non casuale ma che rende bene l’idea del clima che abbiamo voluto creare e che lega Firenze e Lucca in un fil rouge di grande attrattività per tutta la Toscana”.

Così il presidente Eugenio Giani intervenendo oggi presso Giunti Odeon di Firenze alla presentazione lancio di Lucca Comics & Games 2024, il più grande community event dedicato a fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv, cosplay.

“Il centenario di Giacomo Puccini si pone in grande sintonia con Lucca Comics & Games – ha proseguito Giani – il compositore che con le sue opere da Lucca ha parlato al mondo unendo musica, estetica, fantasia, richiama per analogia l’evento di Lucca Comics & Games che illustra attraverso le immagini, i giochi, i dialoghi dei fumetti il mondo contemporaneo in una sorta di nuovo Rinascimento. Parliamo di una manifestazione che riesce a staccare oltre 350mila biglietti e porta a Lucca in pochi giorni oltre un milione di persone e che è diventata un evento iconico, imponendosi prepotentemente nell’offerta turistica e culturale della Toscana. Il fatto che la presentiamo oggi alla Giunti Odeon è la prova dell’esistenza di questo circuito virtuoso Lucca Firenze”.

Per Lucca Comics& Games, che si svolgerà a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre, oggi è stato presentato il primo, "The butterfly effect", dei tre temi che caratterizzano l'edizione 2024, temi che saranno accompagnati dai relativi poster firmati dall’artista giapponese Yoshitaka Amano.