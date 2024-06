Primo provvedimento di Mantellassi sindaco: ricevimento libero un giorno a settimana

Il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi ha preso la sua prima decisione riorganizzando il ricevimento settimanale al pubblico a partire da giovedì 4 luglio 2024 con qualche novità.

«Stamattina ho preso la mia prima decisione, piccola e semplice ma che descrive come intendo lavorare in questi anni – afferma il sindaco Alessio Mantellassi – Ho istituito a decorrere dalla prossima settimana, il ricevimento libero. Ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12 le cittadine e i cittadini dovranno recarsi al primo piano del palazzo comunale di via del Papa, 41 e in base all’ordine di arrivo, saranno ricevuti. Gli appuntamenti saranno brevi mentre quelli più lunghi che avranno bisogno di maggiore tempo, resteranno su appuntamento da prendere con l’ufficio di segreteria del sindaco. Il Comune – aggiunge il sindaco – sarà sempre più la casa degli empolesi e io sono qui per questo».

Primo giorno di ricevimento, giovedì 4 luglio 2024, dalle 10 alle 12: chi vorrà parlare con il sindaco dovrà recarsi al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e attendere il proprio turno in base all’arrivo.

Inoltre sarà individuato un altro giorno della settimana, su appuntamento, da concordare con la Segreteria del Sindaco telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa