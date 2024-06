Ruba auto e sfonda vetrina di un compro oro, arrestato 22enne in Valdinievole

Arrestato due settimane fa dai carabinieri di Buggiano un 22enne italiano che aveva compiuto una spaccata a un compro oro di Massa e Cozzile usando un'auto rubata per sfondare la vetrina e rubare i preziosi dalle teche. Il fatto è accaduto a ottobre 2023, tre giorni prima era stata rubata l'auto a una persona che per recarsi in farmacia aveva parcheggiato con le chiavi nel cruscotto.

A marzo 2024 invece con la scusa di una finta richiesta di aiuto è riuscito a entrare in casa di un residente di Buggiano portando via le chiavi dell'auto lasciata parcheggiata vicino l'ingresso. Il mezzo è stato usato per i due giorni successivi prima di essere abbandonato. I carabinieri sono riusciti a risalire a elementi che hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pistoia.