Rubata la targa identificativa dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti a Firenze

Il 26 giugno 2024 è stata rubata la targa identificativa della sezione fiorentina dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti (Anei) dalla sede condivisa con altre associazioni a Firenze. La targa era fissata sul portone della sede in via Michelangelo Buonarroti. Le targhe delle altre associazioni, tra cui Aned, Anpi e la Fondazione di studi storici Filippo Turati, non sono state toccate. Il presidente di Anei Firenze, Mauro Perini, ha espresso sconcerto e incredulità, considerando l'atto come un possibile tentativo di colpire la memoria storica dell'associazione. Perini ha dichiarato che la targa sarà riposizionata e che verranno presentate denunce alle autorità competenti.