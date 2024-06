Si insedia il Consiglio comunale a Montaione con Pomponi sindaco al terzo mandato

Nel corso della seduta di insediamento del Consiglio comunale di sabato 22 giugno a Montaione si è tenuto il giuramento del sindaco Paolo Pomponi, riconfermato per il terzo mandato consecutivo. Il sindaco ha inoltre esposto le linee programmatiche del suo mandato, contenute nel programma di governo presentato dalla lista Vivere Montaione all'inizio della campagna elettorale appena conclusa.

Grande attenzione del sindaco e della sua giunta verrà posta sul mantenimento dell'alto livello dei servizi pubblici offerti dal Comune (dalla mensa scolastica all'asilo nido, passando per i servizi turistici e museali), così come sul proseguire l'opera di abbellimento del territorio comunale con nuove infrastrutture (progetto già avviato per l'ingresso ovest del Paese, riqualificazione del Parco dei Mandorli, attenzione al centro storico e alle frazioni). Non sono nascoste le sfide dei prossimi anni, dalla valorizzazione del tessuto economico comunale all'impegno relativo alla qualità del lavoro.

Il sindaco ha annunciato formalmente al Consiglio comunale i collaboratori e collaboratrici che entrano a fare parte della sua giunta, già indicati in precedenza: Luca Belcari (vicesindaco uscente e riconfermato), Rachele De Prisco, Sandro Donati ed Emilia Baccellini.

Ha inoltre indicato la volontà di assegnare incarichi e deleghe tematiche ai consiglieri comunali del Gruppo Consiliare Vivere Montaione, in particolare: a Giorgio Benassi, riconfermato nel ruolo di capogruppo e indicato come rappresentante al Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, sono assegnate le deleghe a politiche del lavoro, rapporti con le associazioni, pace e cooperazione; a Daniele Bini viene confermata la delega ai rapporti con le frazioni e assegnato l'incarico di coadiuvare il vicesindaco Belcari nelle sue deleghe a manutenzione e decoro; a Enrico Senesi la conferma delle deleghe a gemellaggi e innovazione, informatizzazione, oltre all'incarico di coadiuvare l'assessora Baccellini nelle sue deleghe a partecipazione e comunicazione; a Simona Tinti la delega a parità di genere e l'incarico di coadiuvare l'assessora De Prisco nelle sue deleghe su politiche socio sanitarie e cultura; a Marco Cantini, nominato vice capogruppo, l'incarico di coadiuvare il Sindaco nelle materie chiave dell'urbanistica e della difesa del territorio (deleghe che il Sindaco ha tenuto per sé).

"Ripartiamo pieni di entusiasmo dopo un enorme successo elettorale - commenta il sindaco Paolo Pomponi -. Ringrazio ancora le montaionesi e i montaionesi per la rinnovata fiducia accordataci. Cercheremo di ripagarla così come fatto negli anni scorsi. Parlo al plurale perché i risultati conseguiti e quelli che raggiungeremo sono stati e saranno frutto di un lavoro di squadra. Sono particolarmente orgoglioso del mio gruppo di collaboratori, assessori e consiglieri, tutti insieme lavoreremo al massimo delle nostre capacità per il bene della nostra meravigliosa comunità".

"Come gruppo consiliare di maggioranza facciamo i migliori auguri di buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale e in particolare al Sindaco e alla sua Giunta, che nei prossimi anni sosterremo con convinzione nelle varie attività e nei tanti progetti condivisi e inseriti nel programma di mandato - commenta il riconfermato capogruppo Benassi -. Auspichiamo che anche l'opposizione adotti un atteggiamento aperto e scevro da condizionamenti di parte nel valutare le proposte della maggioranza e dell'amministrazione, per il bene di Montaione. Ringraziamo il sindaco per aver deciso di continuare nella prassi di coinvolgere tutto il gruppo consiliare nelle attività di governo, assegnando deleghe e incarichi anche ai consiglieri, visto il successo che questa modalità di lavoro ha ottenuto nella precedente consiliatura. Adesso di nuovo tutte e tutti al lavoro per la nostra comunità e i nostri concittadini".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa