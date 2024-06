Teatro, a Santo Pietro Belvedere un "Matrimonio perfettamente organizzato"

Giovedì 27 Giugno, nell'ambito della rassegna "Tra terra e stelle", la compagnia Semi Volanti di Ponsacco porterà in scena a Santo Pietro Belvedere (Capannoli) "Matrimonio perfettamente organizzato", spettacolo tragicomico di teatro diffuso e d'improvvisazione. Lo spettacolo, gratuito e itinerante, avrà inizio alle 21,30 nel centro storico di Santo Pietro.

In scena Angela Puccioni, Aurora D’Anniballe, Chiara Andrea Cioli, Lavinia Ciabattini, Eva Malacarne, Loredana Micceri, Lucia Marchetti, Matteo Melani, Michael Di Puorto, Silvia Vanni e Stefania Branchetti, su testo e regia di Eva Malacarne e musiche originali di Gianni Capecchi.

Qualche anticipazione sullo spettacolo

"Il grande giorno è arrivato! C’è aria di festa tra gli invitati al matrimonio del ricco imprenditore Federico Lupinelli e la sua ormai ex dipendente Elena Nowak. L’improbabile cerimoniere cerca di gestire l’evento affinché tutto sia perfetto! Ma non ha fatto i conti con invitati molto particolari e altri eventi non proprio prevedibili… Uno spettacolo itinerante ricco di intrecci e dinamiche tragicomiche, incontri e scontri, equivoci ed eventi imprevisti che disegnano scenari possibili, fissati ad arte con coreografie che sospendono le vite e le emozioni.

E tu che aspetti? Unisciti a noi per festeggiare questo grande giorno: anche tu farai parte degli 'invitati'. Unica raccomandazione: venire al matrimonio "Imperfette condizioni"!"

Previsti anche alcuni eventi collaterali, come la "passeggiata fotografica" (su prenotazione) dalle 18,00 con un fotografo professionista, per fotografare la bellezza del luogo e i segreti del backstage, e la Apericena" a cura del Circolo Arci di Santo Pietro (su prenotazione a euro 10,00).

La rassegna di teatro itinerante "Tra terra e stelle" è curata dalla Compagnia Semi Volanti in collaborazione con Associazione Buon Pro, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Cesvot, Associazione Le Fontoni, Comune di Capannoli e Comune di Chianni e con il patrocinio dei Comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco.

La locandina dello spettacolo