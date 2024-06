Chi è il vero vincitore di queste elezioni? Il nuovo sondaggio di gonews.it

Alessio Mantellassi nuovo sindaco di Empoli dato per vincitore anche nel sondaggio settimanale di gonews.it. Secondo i nostri lettori, che hanno avuto tempo di votare da giovedì scorso fino a lunedì 24 alla chiusura delle urne del ballottaggio, Mantellassi è stato preferito per il 54,11%. Il nuovo sindaco in quota Pd, alla prova delle urne 'fisiche', ha sfiorato il 60% dei consensi. Leonardo Masi, per sinistra e M5S, ha invece raggiunto nel nostro sondaggio il 45,89%. Nella realtà dei fatti un risultato importante lo è stato davvero, recuperando ben 2mila voti in più dal primo turno.

Ma alla fine chi è stato il vero vincitore di queste elezioni? Centrosinistra, centrodestra o sinistra-M5S? Lo chiediamo nel nuovo sondaggio di questa settimana in programma da oggi, giovedì 27 giugno, fino al 4 luglio prossimo. Votate nella colonna di destra