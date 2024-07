Saldi estivi, ne approfitterai? Il nuovo sondaggio di gonews.it

Sabato 6 luglio 2024 è una data su cui molti, in Toscana, hanno fatto un circoletto rosso. È l'inizio dei saldi, che arrivano in un momento che non è dei migliori: dopo la crisi, i rincari e anche col meteo ballerino che ha fatto rimandare gli acquisti estivi.

Il sondaggio di questa settimana verte proprio sui saldi estivi: ne approfitterete? Sì o no? Per rispondere basta esprimersi sulla homepage di gonews, c'è tempo fino alla prossima settimana.

C'è anche chi ha già provato a fare delle previsioni di spesa, specie nella provincia di Firenze: si tratta di Confcommercio e di Confesercenti.

Secondo le stime previsionali di Confcommercio le famiglie fiorentine che acquisteranno con i saldi saranno di più rispetto al 2023, a fronte però di una minore capacità di spesa: i fiorentini spenderanno quest’anno circa 55,23 milioni di euro durante i saldi estivi 2024. In leggero aumento, secondo Confcommercio, il numero di famiglie che acquisteranno a prezzi scontati (il 63% rispetto al 61% rilevato lo scorso anno) ma con un potere di acquisto inferiore, in media 202 euro (nel 2023 era di 213 euro).

"180-200 euro è la spesa per nucleo familiare" dicono da Confesercenti Firenze. Commenta Enzo Nigi, Presidente Fismo Confesercenti Firenze: "Un bel traino potrebbe comunque essere garantito, soprattutto nelle zone più turistiche del territorio, dalla presenza di acquirenti stranieri con elevata capacità di spesa”.