Tour de France, street food al parco e feste medievali: il weekend di fine giugno in Toscana

Dalla città al mare, gli eventi estivi entrano nel vivo in Toscana: ecco qualche idea per trascorrere questo ultimo weekend di giugno, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30, in Toscana.

Firenze. Per la prima volta nella sua storia secolare, il Tour de France avrà inizio dall'Italia, con tre tappe iniziali che si snoderanno attraverso la Toscana, l'Emilia Romagna e il Piemonte. Il Grand Départ è fissato per sabato 29 giugno, con partenza da Firenze. La carovana partirà dal Villaggio alle Cascine (area attrezzata per le squadre in attesa della partenza), all'incirca intorno alle 12, in modalità non competitiva e si dirigerà verso piazza della Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale.

Empoli. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, al parco di Serravalle di Empoli, food truck con specialità delle tradizioni regionali italiane, anche senza glutine, vegetariane, vegane e sport all'aria aperta. È la tre giorni di "Street food e Basket park": dalla pizza fritta napoletana alle schiacciate fiorentine, tantissime le tipicità accompagnate dagli stand della birra artigianale e coktails. Spazio alla musica: il 28 dalle 21 Mario Bacchi dj set, il 29 dalle 19 Mago Magori e dalle 21 David Togni dj set e gli Hoopnotica led show. Domenica 30 alle 18 Riccardo Plan&G.U.B., funky e house selection, e torna anche Tommago con il suo spettacolo di magia. Altro capitolo del weekend al parco è dedicato allo sport, tra basket e pallavolo: in programma i tornei, Qui regolamento e iscrizioni.

Capraia e Limite. Domenica 30 giugno salto indietro nel tempo: torna la Festa Medievale di Capraia Fiorentina, nel meraviglioso Castello. Dalle 18 banchi medievali, cucina, giochi d’epoca e varie attività per bambini. Alle 21,30 Rievocazione Storica dell’Assedio di Capraia da parte delle truppe di Federico II nel 1249.

Pisa. Parte sabato 29 giugno, per concludersi il 28 settembre, la rassegna "Marenia NonSoloMare 2024". Il cartellone di eventi coinvolgerà Marina, Tirrenia e Calambrone con incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito. Debutto questo fine settimana: sabato 29 giugno, alle 22, concerto Tribute Band Pianeta Zero e domenica 30 giugno alle 22, esibizione della scuola di ballo Soldiago Calambrone, Eliopoli Summer in Piazza Antonio Madonna. Qui il programma completo.

Palaia. Un weekend tra teatro e sport a Palaia, in Valdera. Torna l'appuntamento con la Rassegna Teatrale dedicata a Mauro Monni, giunta quest’anno alla 26° edizione, da domenica 30 giugno a domenica 7 Luglio, con inizio alle ore 21:30. Ad ospitare la rassegna il Borgo di Colleoli: prima data del cartellone questa domenica con "Abbasso i Mariti" commedia brillante di Tito Zenni a cura della Compagnia Teatro d’Autore di Marina di Massa. Si prosegue martedì 2 Luglio con "Delitto a Villa Albani" messo in scena dal Gruppo "Laboratori dell’Arca" di San casciano Val di Pesa, regia di Raffaele Totaro. Giovedì 4 è in programma "Strega", di Olga Melnik tratto da una novella di Anton Cechov a cura del centro teatro Internazionale di Firenze. Per la serata finale della rassegna Domenica 7 Luglio cambia di location nel borgo di Palaia, alla Pieve di San Martino, con lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia Teatrale la Tartaruga di Forcoli per la regia di Fabio Galardi "Inquisizione".

Venerdì 28 e sabato 29 giugno appuntamento con la prima edizione di Sport in Festa, a Forcoli, presso il Centro Nuova Primavera. Presenti gli istruttori a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi in una o più discipline, venerdì dalle ore 18 e sabato dalle 17. Previsto un omaggio per chi proverà almeno tre discipline tra le quali calcio, pattinaggio, equitazione, fun run, ballo e podismo. Molte le iniziative in programma: venerdì 28 alle ore 21 l’esibizione di Pattinaggio, sabato 29 alle ore 18 marcia podistica valida per il Trofeo delle 3 Province; alle 21 si disputerà la finale di Calcio a 5 del Torneo dei Rioni di Forcoli.

Carmignano. Torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Comeana, una cinque giorni nella cornice dell’uliveta di Montefortini, che per l’occasione ospiterà eventi per tutti i gusti e tante buone cose da mangiare. Al via venerdì 28 con la Festa Cubana tra balli, musica e cocktails: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Noi per Voi. Sabato 29 dalle ore 21, invece, si entra nel cuore della Fiera, con una serata piena di risate animata “Da que’ grulli”. Domenica 30, alle 8 del mattino, pronti per l’escursione trekking e alle 21 animazione per bambini a cura di Maria Claretta animazione, mentre alle 21.30, Tutti Fuori, esibizione dei gruppi della sala prove dello Spazio Giovani di Comeana. Lunedì 1 luglio, di nuovo animazione per bambini e alle 21,30 concerto cover band dei Nomadi. Martedì 2 luglio animazione ore 21, alle 22 Santa Lucia Street Band e alle 23.45, spettacolo pirotecnico. Dalle sette di sera, apertura straordinaria del Tumulo di Montefortini fino alle 23, con visite guidate gratuite.

Durante tutte le serate della Fiera saranno presenti stand gastronomici a cura delle associazioni del territorio, il mercatino Io Creo e il mercatino biologico 0 Km di aziende locali, lotterie e premi.

Lucca. Ai nastri di partenza la seconda edizione di Lucca Fashion Weekend, la due giorni dedicata alla moda tra installazioni, talk, mostre e presentazioni in conversazione con location suggestive e palazzi d’arte della città, così suddivisa: Un programma END di sfilate di importanti Brand nazionali nei sotterranei delle Mura di Lucca, un programma OFF di presentazioni e abbinamenti con la gastronomia, l'artigianato, le attività commerciali in un calendario fittissimo di appuntamenti gratuiti e proposte creative dentro o fuori le mura: sfilate di capi inediti, shooting open air, presentazioni o aperitivi tematici. E ancora un programma EXP di mostre a soggetto di cui faranno parte tre speciali mostre dedicate alla moda. Venerdì 28, alle ore 11, si terrà inoltre l’inaugurazione del progetto ‘Via della Seta’ all’interno della programmazione di LFW. Alle 17.30 presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte il talk “Creatività, innovazione e materie prime nell’imprenditoria di moda”: nell’occasione, Anna Molinari, fondatrice del brand Blumarine, Elena Sanguankeo, creatrice di tessuti innovativi, e Maria Giuseppina Muzzarelli, esperta di storia della moda, offriranno prospettive su come le materie prime e l’innovazione influenzano l’imprenditoria nel settore moda. Qui il programma completo.

Chiusi. Dal 28 al 30 giugno nel centro storico appuntamento con "Tria Turris: festival degli artisti di strada e del medioevo": prodotti tipici chiusini e della Valdichiana nelle Taverne dei Terzieri tutte le sere, così come gli artisti di strada in scena. Come venerdì 28 alle 18 con "Gira e rivolta dal Duomo alla Porta", caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni. Contemporaneamente via al mercatino medievale, presente tutti i giorni. Sabato 29 mercatino dalle 17.30 laboratori per bambini. Infine domenica 30 è il giorno della sfida tra i tre terzieri chiusini: alle 17 corteo storico che aprirà la strada al XXIII Palio delle Torri. I terzieri si sfideranno in una prova di velocità e resistenza, quattro corridori (più due velocisti) trasporteranno una torre, simbolo del terziere, in Piazza Duomo, centro della città. Alla fine della sfida, proclamato il vincitore che potrà portare all’interno della propria contrada il palio, l'attesa esibizione degli sbandieratori e tamburini dei Terzieri della Città di Chiusi.

