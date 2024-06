Elezioni Empoli, chi entra ufficialmente in Consiglio comunale

Sono stati resi noti gli eletti nel Consiglio comunale di Empoli dopo la proclamazione a sindaco di Alessio Mantellassi, vincitore del ballottaggio contro Leonardo Masi.

Scontati i nomi per la coalizione di centrosinistra, già calcolati alla fine del primo turno. Ecco con la suddivisione in liste

UNA STORIA EMPOLESE

1) Iacopo PERITI

2) Daniele GIANNONI

3) Cristina MARCONI

4) Serena GASPARRI

ALLEANZA VERDI SINISTRA

1) Maria Grazia PASQUALETTI

QUESTA E’ EMPOLI

1) Adolfo BELLUCCI

PD PARTITO DEMOCRATICO

1) Gianni BAGNOLI

2) Sara FLUVI

3) Laura MANNUCCI

4) Marco DEL TURCO

5) Viola ROVAI

6) Raffaele DONATI

7) Sofia SOSTEGNI

8) Roberto IALLORENZI

9) Simona CIONI

Entra in Consiglio anche Leonardo Masi, ma non sarà leader dell'opposizione in quanto SiamoEmpoli non è riuscita, per il conteggio con la ripartizione dei resti del metodo D'Hondt, a portare l'eletto in Consiglio. Ad affiancarlo dunque solo due consiglieri:

MOVIMENTO CINQUE STELLE

1) Jacopo MACCARI

BUONGIORNO EMPOLI

1) Sabrina CIOLLI

Il centrodestra a sostegno di Simone Campinoti sarà la squadra più corposa. Oltre a lui tre eletti con Fratelli d'Italia:

1) Cosimo CARRIERO

2) Francesca PECCIANTI

3) Danilo DI STEFANO

Infine per la civica Centro Destra per Empoli sono due i consiglieri eletti: il candidato sindaco Andrea POGGIANTI e Gabriele CHIAVACCI.