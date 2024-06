Giugno Pisano, aperta a Palazzo Gambacorti la nuova Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa

È stata presentata stamani al piano terra di Palazzo Gambacorti, nei locali dell’ex anagrafe, la nuova Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, intitolata ad Umberto Moschini. A presentarla, a pochi giorni dal Gioco del Ponte, il sindaco Michele Conti e l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Lo spazio museale, che sarà aperto al pubblico a partire da oggi, giovedì 27 giugno, dal lunedì al sabato con orario 09.00-19.00, presenta un allestimento provvisorio dedicato in maniera specifica alla disfida tra le parti di Mezzogiorno e Tramontana. L’allestimento sarà poi rimodulato dopo l’estate con una sezione speciale multimediale dedicata alla Luminara, e il completamento delle due sezioni dedicate al Palio di San Ranieri e alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

In mostra tanti elementi della storia e della tradizione del Gioco del Ponte tra cui insegne, fiamme, tamburi, targoni, morioni, quadri, costumi storici del ‘700 e dell’edizione del 1935 e pannelli illustrativi dei quattro quartieri medievali della città. L’allestimento presenta anche due plastici, entrambi realizzati nel 2003 in occasione del convegno “Pisa e il Mediterraneo” da Franco Gizdulich e recentemente restaurati e restituiti alla città grazie al contributo del Comune di Pisa e Fondazione Pisa. Il primo è quello che rappresenta la Terzana di Pisa nei secoli XIII-XV, dove dal 1200 in poi e per tutto il periodo di massimo splendore della marineria pisana, si trovavano gli arsenali navali repubblicani con diverse decine di portici per il rimessaggio delle galee. Il secondo rappresenta invece la “Pisa medievale” e rappresenta una testimonianza preziosa di quella che fu la città ai tempi della Repubblica marinara.

“Un risultato importante che ci riempie di orgoglio e un altro obiettivo di mandato che raggiungiamo – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti. Sentivamo parlare da decenni dell’ipotesi di realizzare un museo dedicato alle nostre tradizioni e alla nostra storia, oggi finalmente è realtà. La nostra amministrazione molto pragmaticamente ha deciso di spostare l’anagrafe alla Sesta Porta dove si trovano tutti i servizi al cittadino e il terminal dei bus, decidendo di realizzare in questi splendidi locali questa mostra dove già oggi è esposta una parte del prezioso patrimonio legato alla nostra storia e alle nostre tradizioni a disposizione dei pisani e dei turisti ai quali offriamo una occasione in più per conoscere la nostra città inserendo un nuovo spazio espositivo nel già ricco sistema museale dei lungarni”

“E’ un sogno che si realizza - ha dichiarato l’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini. Il nostro obiettivo è quello di far diventare questa mostra un punto di riferimento per cittadini, turisti e appassionati delle nostre Tradizioni, del circuito culturale dei lungarni. Lo spazio è stato intitolato al Cavalier Umberto Moschini, persona che riteniamo tra le più meritevoli per il contributo che ha offerto durante la sua vita al Gioco del Ponte e alle tradizioni storiche pisane. In mostra, vista l’imminenza dell’evento, un primo nucleo di materiale dedicato in particolar modo al Gioco del Ponte. L’allestimento sarà poi ampliato e completato dopo l’estate grazie alle risorse che abbiamo stanziato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, con una sezione speciale multimediale dedicata alla Luminara, e il completamento delle due sezioni dedicate al Palio di San Ranieri e alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Un patrimonio che sarà messo a disposizione della città e delle scuole grazie a specifici percorsi didattici. Ci tengo infine a sottolineare che alcuni collezionisti privati hanno inoltre già manifestato il loro interesse a donare in tutto o parte delle loro collezioni al Comune, affinché siano esposte all’interno della Mostra”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa