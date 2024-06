La più bella Turandot di Busoni, la mostra a Empoli sullo spettacolo del '62 alla Scala

Si inaugura sabato 29 giugno alle ore 17,30 la mostra "La più bella Turandot di Busoni" sulla messa in scena nel 1962 di questa Opera al teatro alla Scala di Milano con i costumi e le scenografie del grande pittore e scenografo Fabrizio Clerici.

La mostra, nella sede del Circolo Amatori Arti Figurative del Palazzo Ghibellino in Piazza Farinata, esporrà alcuni splendidi costumi originali dell'Archivio della Scala e disegni di quell'allestimento a corredo della bella iniziativa messa in atto per la celebrazione del centenario busoniano con le due opere in piazza del nostro Ferruccio e di Giacomo Puccini.

La mostra è organizzata per far capire quanto Busoni rimanga più fedele allo spirito originale di Gozzi, creatore della Turandot, spirito che ben comprese Clerici nell'allestimento proposto.

Solo partendo da questo punto si può capire la diversità fra le due opere dei due musicisti toscani. Anche nella diversità dei tre enigmi proposti dalla principessa Busoni mostrerà la sua originalità.

A completare la mostra viene esposto anche il famoso quadro di Clerici "Il Minotauro accusa pubblicamente sua madre" della Fondazione Montanelli che ha fatto il giro dei più importanti musei, come il MOMA e il Mart di Rovereto.

"La più bella Turandot di Busoni" rimarrà aperta fino al 30 luglio compresi i dopocena del luglio empolese in cui si alterneranno varie iniziative e conferenze.

Fonte: Ufficio Stampa