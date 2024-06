Miss Toscana tra i campi di lavanda di Santa Luce: selezione in mezzo alla natura

Quando la bellezza è al centro di tutto nasce uno spettacolo indimenticabile. Il concorso di Miss Toscana domenica prossima 30 giugno ha in programma un evento davvero particolare e molto intrigante.

La sfilata delle partecipanti alla selezione e la proclamazione delle vincitrici e delle damigelle d’onore avverrà in una cornice speciale come quella dei campi di lavanda nelle splendide colline pisane del Comune di Santa Luce. Luoghi incantati, che in questo periodo sono meta di tanti visitatori che si immergono in un mare di colori e gustano la natura a diretto contatto.

Dal 7 giugno al 14 luglio, in concomitanza con la fioritura nelle campagne che diventano color blu e viola, va in scena il “Lavanda Festival” giunto alla sesta edizione. Quest’anno si è voluto abbinare anche la bellezza femminile e quindi domenica prossima 30 giugno con inizio alle ore 18 la selezione delle ragazze avverrà proprio in mezzo alla natura.

Saranno una ventina le bellissime in gara, giudicate da una giuria che si esprimerà prima del calare del sole e quindi si potranno scattare foto suggestive di questa passerella immersa in una campagna incredibilmente fiorita.

Un bellissimo progetto quello che va in scena in un angolo di Toscana tra la Valdera e il mare che tutto il mondo ci invidia. L’organizzazione è curata da Flora Salute e Benessere, azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti di aromaterapia tradizionale e aromaterapia scientifica e da Syriostar, concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la

collaborazione di “Terre di Pisa”, “Colli Pisani – Rete di imprese” e con il patrocinio delle amministrazioni comunali della zona a partire da quella di Santa Luce.

La fascia di Miss Lavanda Festival sarà ambitissima perché le foto faranno il giro del web e degli organi di informazione radio-televisivi, cartacei e online. Chi vincerà sarà ammessa alla semifinale regionale.

A presentare il pomeriggio di bellezza tra la natura sarà Raffaello Zanieri. In un tripudio di colori viola e blu, di aromi e profumi chi sceglierà un pomeriggio all’aria aperta (costo 4 euro) si troverà ad ammirare anche tante bellissime ragazze. Saranno allestiti un ampio parcheggio e una zona ristoro con prodotti di alta qualità delle aziende locali.

Quella di Pieve di Santa Luce è una delle maggiori zone italiane di coltivazione e produzione di lavanda, un’erba officinale capace di infondere energie positive e utilizzata per i suoi benefici effetti come ansiolitico e antidepressivo. I campi sono teatri di rigeneranti passeggiate e ci sono visite guidate a laboratori che illustrano la distillazione dell’olio essenziale di lavanda o spiegano come realizzare profumazioni con i fiori intrecciati

Fonte: Miss Italia Toscana