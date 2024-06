Abusivi in zona Torre di Pisa, sequestro da 1.600 pezzi

La polizia municipale e il gruppo guardia di finanza di Pisa hanno condotto un’operazione congiunta per contrastare l’abusivismo commerciale nell’area monumentale del Duomo.

L’operazione ha coinvolto 8 pattuglie tra polizia municipale e guardia di finanza, i quali hanno effettuato controlli nelle aree sensibili della zona del Duomo nell’area monumentale che si estende da via Cardinale Maffi a largo Cocco Griffi. Durante i controlli, sono stati sequestrati 1.654 oggetti, messi in vendita da soggetti presumibilmente sprovvisti della licenza alla vendita itinerante su area pubblica e comunque in area interdetta.

"L’intervento - spiega il sindaco Michele Conti - sottolinea l’importanza della collaborazione tra le diverse Forze dell’ordine: la sinergia tra Polizia Municipale e il Gruppo Guardia di Finanza è fondamentale per combattere efficacemente l’abusivismo e le altre forme di illegalità economica. Questi interventi congiunti sono essenziali per proteggere l’economia sana e i diritti dei consumatori e saranno estesi anche ad altri ambiti".

L’operazione congiunta di ieri rappresenta un esempio di come la collaborazione tra diverse forze dell'ordine possa portare a risultati nella lotta contro l’illegalità. La polizia municipale e la guardia di finanza continueranno a monitorare il territorio e a pianificare interventi mirati per contrastare l’abusivismo commerciale e proteggere la comunità.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa