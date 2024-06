Cinquant'anni di sacerdozio per il vescovo di Pistoia e Pescia Fausto Tardelli

Nel corso degli anni sono stati numerosi i sacerdoti dell'arcidiocesi di Lucca che hanno ricevuto l'ordinazione il 29 giugno: questo è il giorno in cui la Chiesa celebra la solennità liturgica dei ss. Pietro e Paolo.

Tra questi figura anche il nostro Vescovo Fausto Tardelli. Infatti egli fu ordinato presbitero sabato 29 giugno 1974 per l'imposizione delle mani e per la preghiera consacratoria dell'arcivescovo Giuliano Agresti.

I cinquant'anni successivi all' ordinazione presbiterale di monsignor Fausto Tardelli sono bene sintetizzati nel suo profilo biografico. Di esso si profila la sua mirabile figura di sacerdote attivo e, successivamente, di vescovo illuminato e sapiente.

La celebrazione del giubileo d'oro sacerdotale del nostro Vescovo sarà evento molto importante. Soprattutto sarà motivo di riconoscenza al Signore per il dono della vocazione.

In questi giorni sono numerosi i messaggi pervenuti al nostro Vescovo Fausto Tardelli. Il sindaco di Pescia Riccardo Franchi scrive: «Una ricorrenza molto importante, che racconta e celebra i tanti anni di servizio alla Chiesa del nostro pastore. Da solo pochi mesi monsignor Tardelli è anche vescovo della Diocesi di Pescia, pochi mesi che sono comunque bastati a farci apprezzare la qualità della guida spirituale che oggi regge la Chiesa pesciatina, un uomo capace di un prezioso e sempre puntuale operato in ambito ecclesiale e sociale.

Monsignor Tardelli, uomo di fine e vasta cultura, è allo stesso tempo un vescovo vicino alla gente, che sa comprendere, parlare e consolare chi ne ha bisogno, così da esser diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento sicuro per la nostra comunità.

Un lungo ministero a servizio della Chiesa, un cammino che prosegue a Pescia, per la gioia dei nostri concittadini e di tutta la comunità della Valdinievole; una presenza sapiente e discreta, con le persone e le Istituzioni, molto apprezzata in ogni contesto.

Al vescovo Fausto giungano gli auguri più sinceri, miei personali e dell'Amministrazione Comunale di Pescia, per questi suoi 50 anni di missione sacerdotale. Un abbraccio».

Anche l’Arcidiocesi di Lucca ha inviato il suo messaggio di auguri al vescovo Tardelli: «Anche la Chiesa di Lucca partecipa con la preghiera di lode e di ringraziamento al Signore, in occasione dei 50 anni di ordinazione presbiterale di mons. Fausto Tardelli. Inoltre con gioia e riconoscenza ne ricorda il servizio a Lucca, dove è avvenuta la sua formazione e la sua ordinazione, e si felicita per i doni ricevuti grazie alla sua testimonianza quotidiana di fede. Auguriamo a mons. Tardelli di proseguire il suo ministero con il tradizionale vigore e la sua spiccata umanità, a servizio delle diocesi che tuttora guida e a favore della Chiesa tutta».

Per questo importante anniversario è giunta dal Vaticano anche una lettera di auguri firmata da Papa Francesco:

«Al Venerabile Fratello Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia e di Pescia, che nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, celebra il giubileo d'oro dell'ordinazione presbiterale, ricordando il suo impegno, fruttuosamente esercitato per il bene dei fedeli delle comunità di San Miniato, poi di Pistoia e di Pescia, unite in persona Episcopi, memori anche del suo servizio nella Conferenza Episcopale Italiana e in quella Toscana, lo ringraziamo vivissimamente, tenendo anche in considerazione la sollecitudine apostolica, rivolta con impegno instancabile nei confronti del gregge dei fedeli, e la sollecitudine pastorale con la quale ha svolto il suo incarico ed ha guidato i fedeli, nutrendoli con la parola di Dio e con l’esempio della carità di Gesù Cristo, dando prova di fedeltà ed amore verso tutta la comunità e i suoi singoli membri. A lui auguriamo ogni bene, impartendogli la Benedizione unitamente alle sue comunità e a chi gli è vicino e chiedendo preghiere per il nostro ministero Petrino».

Il Vescovo Fausto festeggerà questa importante ricorrenza il prossimo sabato, 29 giugno 2024, giorno dei Santi Pietro e Paolo nella celebrazione eucaristica in programma a Pistoia nella Cattedrale di San Zeno alle ore 18.00. Nell’occasione la diocesi di Pistoia vedrà la conclusione anche del Sinodo diocesano a distanza di due anni dal suo inizio.

Fonte: Diocesi di Pistoia