I giovani dei centri estivi Shalom ripuliscono parco Corsini: "Delusi dall'inciviltà, orgogliosi di noi"

Dopo aver cancellato nei giorni scorsi le scritte sulle pareti della "Ghiacciaia" di Parco Corsini, l’impegno dei bambini e delle bambine dei centri estivi del Movimento Shalom non si è fermato. Accompagnati dagli educatori, e compatibilmente con le attrezzature a loro disposizione, hanno ripulito l’intero parco raccogliendo i rifiuti sparsi nelle varie aree della fattoria Corsini e frutto dell’inciviltà di molti, recuperando cartacce, bottiglie, vestiti, scarpe e addirittura pentole. Ecco alcune delle loro testimonianze.

"Le persone hanno un cervello ben sviluppato ma alcune volte non pensano a quello che fanno, come abbandonare i rifiuti in un parco. Sono rimasto deluso da loro" - Niccolò

"Sono contenta di aver pulito il parco, ma delusa da chi ha fatto tutta quella sporcizia!" - Marissa

"Sono contenta che abbiamo raccolto questa sporcizia però sono delusa dai cittadini incivili che ne sono stati la causa" - Olivia

"Mi è piaciuto molto il nostro gesto. Sono orgoglioso di noi" - Matteo

"Non mi è piaciuto pensare che tutte quelle persone abbiano buttato così tante cose in terra, perché quell’ambiente è di tutti" - Astou

"Pensare che delle persone che non hanno mai visto Fucecchio vengono qua e vedono questa sporcizia e questa maleducazione è bruttissimo, non è quello che vogliamo" - Gregorio

Anche la sindaca Emma Donnini ha voluto ringraziare personalmente i bambini e i ragazzi impegnati al parco mettendosi in contatto con loro tramite una videochiamata, sottolineando come il loro impegno rappresenti quanto di più alto in termini di senso civico e amore per il proprio territorio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa