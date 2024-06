"Luglio Bambino", a Campi Bisenzio eventi dedicati alle famiglie

Settanta eventi tra spettacoli teatrali in prima nazionale, laboratori per adulti e bambini, cinema, sport e libri: inizia la trentesima edizione di "Luglio Bambino” che da giovedì 11 luglio renderà piazze, giardini e strade di Campi Bisenzio il palcoscenico per attività culturali dedicate non solo alle famiglie, ma anche a chi vuole rivivere l’emozione di essere piccoli in un calendario fittissimo di eventi che quest’anno si riuniscono al grido di “Uscimmo a riveder le stelle”. Tanti spettacoli da non perdere, come la prima nazionale di “Cyrano una storia d’amore e libertà” di Fondazione Accademia dei Perseveranti, “Piccoli principi e principesse” della Compagnia Teatrale Stilema sigla artistica di Unoteatro s.c.s.e.t.s, “K(-A-)O”, di Fondazione Sipario Toscana, la produzione Bam!Bam!Teatro in collaborazione con l'illustratore portoghese Bernardo Carvalho “Yanez. Io, Sandokan e Salgari”, lo spettacolo di clown e musica “La dama demodè” di Cordata For, la parata luminosa “Le invasioni lunari” a cura di Parola Bianca e tanto altro. “Luglio Bambino”, la cui direzione artistica è affidata alla Fondazione Accademia dei Perseveranti ed è condivisa con le altre realtà teatrali e culturali del territorio, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio è possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, la partnership del Centro Commerciale I Gigli e il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze (info: info@lugliobambino.com).

E dal 29 giugno all’11 luglio, i comuni di Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Lastra a Signa e il Quartiere 4 di Firenze ospitano “Aspettando Luglio Bambino. Festival metropolitano”. Tanti gli appuntamenti che vedono protagoniste le realtà più importanti del panorama culturale dedicato ai più giovani e non solo, tra queste la Compagnia Teatrale Stilema sigla artistica di Unoteatro s.c.s.e.t.s., la Fondazione Accademia dei Perseveranti, Atto Due – Centro Iniziative Teatrali, la Fondazione Sipario Toscana, il Collettivo Clochart, PRIMERA, Bam!Bam!Teatro, La Baracca Testoni, Pupi di Stac e tanti altri.

Da segnalare “Piccoli principi e principesse” della Compagnia Teatrale Stilema sigla artistica di Unoteatro s.c.s.e.t.s., tra i capostipiti del teatro per ragazzi italiano, prevista per giovedì 18 luglio ore 21,30 (età consigliata 4-10 anni) negli spazi del parco di Via Masaccio. Lo spettacolo di e con Silvano Antonelli racconta di un aviatore che viaggia attraverso i momenti della vita con un aeroplano di carta e racconta dei tanti pianeti che ha visitato in cui abitano tanti bambini differenti. E ancora, la prima nazionale di “Cyrano una storia d’amore e libertà” una produzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti: appuntamento sabato 13 luglio ore 21,30 presso il Teatrodante Carlo Monni (età consigliata da 11 anni in su) per lo spettacolo con protagonista Cyrano de Bergerac, un personaggio affascinante e complesso, noto per la sua eloquenza, ma ancor di più per il suo naso oggetto di scherno e derisione – una potenziale vittima di bullismo ante litteram. Tuttavia, questo naso sporgente nasconde un uomo di straordinario talento e virtù.

Ancora teatro: “Le fiabe nel baule” di Atto due – Centro Iniziative Teatrali al giardino di bamboo (13/07, ore 18 - età consigliata 4-10 anni) in cui i componenti di una compagnia di commedianti girovaghi girano di strada in strada con il loro carico di strumenti musicali, di costumi, di attrezzi di scena e un baule pieno di sorprese; “K(-A-)O”, una produzione Fondazione Sipario Toscana, di e con l’ospite internazionale Kenji Shinohe, nel parco di via Masaccio (14/07 ore 21,30 - età consigliata 6-11 anni), che mette al centro l’uso degli emoji nella comunicazione digitale e l’esplorazione delle emozioni espresse attraverso di esse; la prima regionale de “L’aviatore” del Collettivo Clochart che, negli spazi del parco di via Masaccio, porterà la storia di un aviatore e un bambino che si incontrano nel Sahara, dove l’uomo è atterrato col suo aereo in avaria. Tra loro nasce una grande amicizia, che spingerà l’aviatore a chiedere al giovane amico come sia arrivato laggiù. Il bambino misterioso è in realtà il Piccolo Principe (15/07, ore 21.30); sempre nel parco di via Masaccio la prima nazionale di “Fè e la città senza paura” di PRIMERA, un testo di Elena Miranda, con la regia di Luisa Cattaneo e gli attori Luisa Cattaneo, Joe Manganas, Elena Miranda, una storia con protagonisti Fè e il suo nonno che vivono in una città dove tutti sono coraggiosi, protetta da una creatura che mangia chi ha paura (16/07, 21.30 - età consigliata 6-11 anni).

Si prosegue mercoledì 17 luglio ore 19 e 20,30 al Museo archeologico di Gonfienti con “La matrona etrusca racconta la grande casa di Gonfienti”, uno spettacolo di PRIMERA e la ricerca storica e i materiali del Museo stesso: un’insolita guida-narratore e strani personaggi racconteranno le varie sfaccettature del loro vivere quotidiano nell'Età del Bronzi, nell'Età Etrusca e nell'Età Romana. Mercoledì 17 luglio alle 21.30 “Yanez. Io, Sandokan e Salgari”, una produzione Bam!Bam!Teatro in collaborazione con l'illustratore portoghese Bernardo Carvalho - che ne ha disegnato le scene - e con Tocatì-Festival Internazionale dei Giochi in Strada, scritto e diretto e interpretato da Lorenzo Bassotto con Roberto Maria Macchi: lo spettacolo è un intreccio narrativo tra Salgari e i suoi personaggi, tra vita reale e immaginata, un vero e proprio “gioco creativo” che trova nel personaggio di Yanez il punto di incontro e partenza. E ancora, “Bruno lo Zozzo Estate” nel parco di via Masaccio, di Andrea Bruni e Simone Frasca, con la regia di Andrea Bruni e le musiche di Massimo Iuliani e Alessandro Luchi, i disegni di Simone Frasca e con Alessia De Rosa, Andrea Bruni, Chiara Barcaroli, Veronica Natali, Alessandro Bindi, Francesco Renzoni, la versione estiva dei due spettacoli di successo che raccontano le avventure di Bruno lo Zozzo tra canzoni ballate e cantate ormai da milioni di bambini (19/07, ore 21.30 - età consigliata 4-10 anni); “Grogh storia di un castoro” al parco di via Masaccio a cura di La Baracca Testoni, con protagonista Fabio, un signore un po’ bizzarro, grande appassionato di castori e più in particolare di Grogh, una vera e propria leggenda (20/07, ore 21.30) e infine “C'era una volta un drago” al Teatrodante Carlo Monni, uno spettacolo di Manola Nifosì e una produzione Attodue con Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli e alla voce Costanza Monticelli: protagonista è un drago ricco e potente, capace di apparire e scomparire a suo piacimento, di incenerire interi eserciti con un solo sbadiglio e di proteggere la tua città in cambio solo della tua amicizia (21/07, ore 21.30 - età consigliata 6-11 anni).

Le strade e i giardini del centro si riempiono di giochi e divertimenti per tutte le età: da “Gioca la Piazza” nei giardini di Piazza 8 marzo a cura di Terzostudio (11/07, ore 18.30), con oltre trenta giochi di legno per riprendere le antiche tradizioni popolari del gioco, spaziando da quelli da tavolo a quelli a terra, costruiti con legno o materiali di recupero, come la catapulta, la pesca, il tiro ai barattoli e tanto altro, al “Palco Libera Tutti!” a cura di Zera (14/07, ore 19; 15/07, ore 19; 20/07, ore 19) nel giardino di Bamboo a Villa Rucellai per sperimentare il gioco del teatro con grandi e piccini in maniera leggera e coinvolgente, fino all’ “Innocente evasione” nel foyer del Teatrodante Carlo Monni (18/07; ore 18) a cura della Biblioteca Tiziano Terzani, una vera e propria escape room per i più piccoli, che risolvendo indizi riusciranno a conquistarsi il buffet della merenda. E ancora, l’appuntamento dedicato allo sport “Gioca lo sport” in Piazza Dante a cura di Atletica Campi (15/07, ore 21) e quello dedicato ai giochi costruiti con materiali di riciclo “Un carico di giochi” in Piazza 8 marzo a cura di Il cerchio tondo (19/07; 18.30).

Tanti anche i laboratori e le lezioni per scoprire le proprie doti artistiche e per conoscersi: da quelli dedicati alla danza e al teatro, come “Io con te, tu con me” a cura della scuola Teatrodante Carlo Monni al giardino di Bamboo a Villa Rucellai (11/07, ore 18; 21/07, ore 18 - età consigliata 6-11 anni) per condividere, generare e rafforzare attraverso il linguaggio teatrale e il gioco la comunicazione tra adulti e bambini e “Come farfalle” a cura di PRIMERA nel giardino di Bamboo per avvicinarsi alla disciplina circense della danza aerea (18/07, ore 19 - età consigliata 6-11 anni), a quelli dedicati alla scoperta di sé, come “Emozioni in movimento” di Centro MeMe al giardino di Bamboo (11/07, ore 17 - età consigliata 5-11 anni) per esplorare rabbia, ansia e paura e renderle un’opera d’arte ricca di colori, fino ai laboratori dedicati all’arte, come “Gugù Illustration” di PRIMERA al giardino di bamboo (12/07, ore 18 - età consigliata 6-10 anni) per disegnare aironi, fenicotteri, ibis sacri e cavalieri d’Italia, simboli dell’habitat faunistico di Campi e i suoi Paduli circostanti, “Nasino all’insù. Dipingendo il cielo stellato” di The Family Academy nell’atrio del Comune (12/07, ore 19 - età consigliata 3-5 anni), “Di carta e di sale” per dare vita alle proprie creazioni di Associazione CCPE ai giardini di piazza Aldo Moro (13/07, ore 17; 20/07 ore 17 - età consigliata 6-11 anni) e “1,2,3… Guam!” di Centro MeMe nell’atrio del Comune per costruire il gioco della sana alimentazione (16/07, 18.30 - età consigliata 5-11 anni), oltre alle lezioni di scacchi “Scacco matto!” in piazza Dante a cura di ASD Scacchi Bisenzio (13/07, ore 18; 17/07, ore 18 - età consigliata 6-11 anni), di astronomia “Col naso all'insù, osserviamo la volta celeste” a cura dell’associazione Quasar al Museo Archeologico di Gonfienti (13/07, ore 21.30 - età consigliata 6-11 anni), di scrittura “Fiabando” del Centro MeMe al giardino di Bamboo (14/07, ore 18 - età consigliata 6-11 anni) per creare insieme una fiaba su un tema comune piena di pensieri, idee e disegni, fino a quelli dedicati all’apprendimento delle lingue attraverso lo yoga “Yoga sotto le fronde” a cura di The Family Academy al giardino di Bamboo (15/07, ore 18 - età consigliata 4-11 anni) e alla natura “Il taccuino dell’esploratore” nel giardino di Bamboo a cura della Biblioteca Tiziano Terzani per scoprire i materiali naturali e per documentare le osservazioni, creando infine un vero e proprio taccuino delle esplorazioni (17/07, 18.30 - età consigliata 3-5 anni).

Anche tanti eventi speciali, come quelli di giovedì 11 luglio ore 18,30 “Gioca l’ombra, indovina la fiaba” di Teatrombria nell’atrio del Comune, che propone micro-spettacoli di teatro d’ombre da tavolo, e “Mastrolibro, una notte in biblioteca” di Atto Due al Teatrodante Carlo Monni che, sempre giovedì ma alle 19 e alle 20, consisterà in uno spettacolo itinerante che segue la vita di Elena, una bambina che si perde nella biblioteca comunale e nei personaggi che via via saltano fuori dai libri e si raccontano (età consigliata 6-11 anni), e ancora “Raperonzolo” di Pupi di stac nel foyer del Teatrodante Carlo Monni (13/07, ore 16.30 - età consigliata 4-10 anni), lo spettacolo della storica compagnia fiorentina che propone qui un classico con i tipici pupi di legno intagliato e “Libero zoo, il teatro disegnato di Gek Tessaro” sempre al Teatrodante a cura di Biblioteca Tiziano Terzani (20/07, ore 18).

“Luglio Bambino” è anche circo, che sarà protagonista di “100% paccottiglia” di Circo Pacco, in programma per giovedì 11 luglio ore 21.30 in piazza Dante, uno spettacolo in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica grazie ai due autentici cialtroni Frank Duroe e Gustavo Leumann, che si sfidano a colpi di numeri al limite della cialtroneria tra piogge di pop-corn, magia comica, sequenze di giocoleria e acrobatica eccentrica, e di “La dama demodè” di Cordata For nei giardini di Piazza Aldo Moro (12/07, ore 20.30) uno spettacolo di clown, musica dal vivo, lancio di coltelli e arti circensi.

L’arte della performance sarà al centro di “Le invasioni lunari” di Parola Bianca in piazza Dante, una parata luminosa in programma per venerdì 12 luglio alle 21,30 per indagare lo spazio, il senso di un mondo lontano popolato da esseri immaginari che si avventurano in luoghi inesplorati, e di “Spazio, Tempo, Forma, Energia” nella galleria di Vittorio a cura di Associazione CUI I ragazzi del sole (13/07 ore 19) che propone performance di danza. Evento speciale quello di sabato 13 luglio alle 16 e alle 18 “Bruno Parade” a cura di ZERA, che porterà ai Gigli una vera e propria parata dei personaggi di Bruno lo Zozzo, lo spettacolo di Andrea Bruni e Simone Frasca. I personaggi dello spettacolo si muoveranno al ritmo delle canzoni originali degli spettacoli teatrali. La parata replica poi venerdì 19 luglio alle 20 tra Piazza Fra Ristoro e in piazza Dante dove verrà proiettata sulla facciata del teatro il nuovo videoclip Unic* con flash mob coreografico.

Tanti anche gli appuntamenti dedicati alla musica: l’aperitivo in famiglia con musica dal vivo “2/4 in musica” nel Bar Mezz'a Campi, a cura di Scuola di Musica L’OTTAVA NOTA APS (12/07; 14/07; 16/07; 18/07; 20/07, ore 20), lo spettacolo musicale “Un racconto... suonato. Brutti sogni nel ripostiglio” nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni a cura di The Family Academy (14/07, ore 16.30 - età consigliata 6-11 anni) e il laboratorio musicale “StrumentiAmo” a cura di Michelangiolo Paoli nel Foyer Teatrodante Carlo Monni (15/07; 17/07, ore 16). Evento speciale quello di giovedì 18 e venerdì 19 luglio ore 18,30 “Suoni in gioco” a cura di Erewhon nell’atrio del Comune, una serie di giochi sonori che animeranno la piazza colorandola di strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi sonori, macchine in gioco, una grande festa dove diversi oggetti fanno parte di costruzioni buffe e originali con cui ognuno potrà giocare per farle muovere e suonare.

In programma anche appuntamenti dedicati ai libri, al cinema e ai video: la lettura con laboratorio “La bici di Bartali” al Museo Archeologico di Gonfienti a cura di ANPI Campi Bisenzio “Lanciotto Ballerini” (13/07, ore 15.45), le letture animate con laboratorio creativo “Piccole emozioni” alla piccola biblioteca a cura di Biblioteca Tiziano Terzani (15/07, ore 17), le letture animate al giardino di Bamboo “Animali parlanti e dove ascoltarli” a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti (19/07, ore 19 - età consigliata 4-10 anni) e le letture interattive “Lettori attori” a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti, uno spettacolo interattivo dove due attori guideranno i piccoli ascoltatori in un magico viaggio nella fantasia attraverso la lettura animata, musicata, vestita e colorata di alcuni classici della letteratura per l’infanzia (16/07, ore 19 al giardino di Bamboo e 18/07, ore 18 ai Gigli). E ancora, presentazioni di libri negli appuntamenti “Leggere contromano” alla Piccola biblioteca a cura di Biblioteca Tiziano Terzani (16/07, ore 18) e “Su e giù per le montagne” a cura Biblioteca Tiziano Terzani con Irene Penazzi nel giardino di Bamboo di Villa Rucellai (17/07, ore 18) e le letture con laboratorio di origami “Goro Goro storie giapponesi” nella Piccola biblioteca, con al centro il libro di Laura Imai Messina pubblicato da Salani che dà vita a tante fiabe che si intrecciano alle antiche tradizioni giapponesi, parlandoci in un modo poetico e originale dei temi più importanti.

Nella sala del piccolo cinema del Teatrodante Carlo Monni il “Cinemino” una programmazione di proiezioni e laboratori (11/07, 17/07, 19/07, 21/07 ore 16.30) e la proiezione di “Krenc” lunedì 15 ore 18,30, oltre alle proiezioni animate sulla facciata del teatro in piazza Dante “Uno schermo diverso” a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti in programma per giovedì 11 luglio ore 22,15.

“Il titolo della manifestazione “Uscimmo a riveder le stelle” – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – evoca le terzine dantesche e racconta l’essenza di questo evento, sottolineando l’importanza della cultura ed in particolare quella di una manifestazione culturale popolare e collettiva. Campi Bisenzio e le sue famiglie hanno vissuto gravi pene a seguito degli eventi alluvionali dello scorso novembre ed ora, grazie al sostegno delle istituzioni ma anche grazie alla loro forza di volontà e allo spirito di ripresa che da sempre caratterizza il popolo toscano, sono pronte a ripartire. Saranno giorni di festa di piazza, di spettacoli dal vivo di vario genere, di musica, sport, teatro, lettura. La Regione Toscana, che a Campi è stata ed è presente per la gestione dell’emergenza, è più che felice di patrocinare anche il ritorno della gioia per le strade del paese”.

“I bambini e le bambine sono tra coloro che hanno sofferto di più durante l’alluvione - aggiunge Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio - e proprio per questo come Amministrazione abbiamo fortemente voluto investire su Luglio Bambino insieme alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, per farli sentire protagonisti e soprattutto per dedicare loro dieci giorni di spensieratezza, arte, giochi e socialità, invitando anche le famiglie a godersi e a vivere la città”.

Aggiunge Federica Petti, vicesindaca di Campi Bisenzio con delega alla cultura "Vogliamo che Campi Bisenzio diventi una città dove i bambini e le bambine si sentano parte attiva e soprattutto si sentano pensati e ascoltati. Per questo abbiamo voluto coinvolgere tutta la società attiva di Campi, promuovendo una comunità che sia educante ma soprattutto a misura di bambino e bambina”.

Andrea Bacci, presidente Fondazione Accademia Perseveranti, commenta: “In un momento in cui la società impone ritmi sempre più sostenuti e frenetici anche per i bambini, l’organizzazione di Luglio Bambino nasce dall’esigenza di fornire gli strumenti agli “adulti di domani” per riscoprire il valore del tempo ad ascoltare una favola o a seguire una storia fino alla chiusura del sipario”.

“Abbiamo provato a immaginare, per 10 giorni, la città che vorremmo - dichiara Sandra Gesualdi, direttrice generale Fondazione Accademia Perseveranti - piena di conoscenza viva e colorata che riempie gli spazi, tradotta in storie fantastiche, teatro nei giardini, personaggi fantasiosi ad animare le vie del centro, giochi in piazza e tanti laboratori. Una città disegnata e pensata dai e per i bambini e le bambine, perché capiscano che tutto ciò che li circonda è loro, da abitare, curare e vivere insieme. La cultura è impulso per una cittadinanza attiva e per il suo benessere”.

“La Fondazione CR Firenze è sempre molto attenta nel trovare chiavi di lettura per i più piccoli all’interno delle proprie iniziative ed eventi – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -, in questo caso siamo lieti che i bambini possano vivere invece da assoluti protagonisti. Un programma ricco che ci auguriamo accompagni le famiglie a vivere questa estate con entusiasmo perché la cultura fa bene al corpo e fa bene all’anima”.

“Partecipare alla manifestazione dedicata all’infanzia come Luglio Bambino, diventata in questi anni un punto di riferimento per molte famiglie per noi è un’occasione importante - afferma il direttore del Centro Commerciale “I Gigli" Antonino D’Agostino - perché bene si abbina all’offerta di eventi e servizi indirizzati alle famiglie e ai bambini messi a disposizione all’interno dei Gigli. Il Centro Commerciale è una grande piazza con spazi interni ed esterni disponibile, da sempre, a collaborare sia con l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio sia con le associazioni del territorio”.

