Matilde Gonfiantini da Prato vince la selezione di Miss Toscana a Calenzano

Una nuova fascia assegnata nelle selezioni di Miss Toscana che proseguono a ritmo incalzante. Giovedì sera il concorso ha fatto tappa a Calenzano, precisamente al Parco della Ragnaia,

splendida location che da ben dodici anni ospita questo appuntamento. La nuova Miss Parco della Ragnaia è Matilde Gonfiantini, 24 anni, di Prato del segno dei gemelli che ha una grande passione per la recitazione. Venti le concorrenti in gara in questo appuntamento organizzato dalla direzione del ristorante Parco la Ragnaia di Calenzano con la partecipazione di importanti sponsor. Le ragazze in gara sono state presentate da Raffaello Zanieri come di consueto padrone del palco.

Le due damigelle d’onore della vincitrice sono state Penelope Bonuccelli, 17 anni, di Viareggio studentessa che si è piazzata al secondo posto. Terza classificata Giada Carfora, 17 anni, di Viareggio, studentessa con l’hobby del ballo. Quarta classificata Elisa Calandi, 19 anni, di Firenze studentessa. Al quinto posto Giulia Vannucchi Alonso, 18 anni, di Prato che è un’appassionata di danza classica moderna e contemporanea. Sesta classificata Rebecca Rossi, 19 anni, studentessa di Sesto Fiorentino.

Matilde Gonfiantini con questo successo parziale accede di diritto alle semifinali regionali in programma il 4 agosto.

Le ragazze hanno sfilato con le acconciature curate da Framesi rappresentata da Tiziana hair stylist di Tiziana Santini Tiziana e Valentina Iachelli di Usella Cantagallo (Prato). Nel corso della serata sono stati ricordati Leandro e Rossana Becheroni che hanno sempre creduto in questa manifestazione. Ospite d’onore della serata Debora Sarti di Casalguidi (Pistoia) che lo scorso anno si è laureata Miss Toscana +.

La giuria era composta da sette persone: Antonio Vannuccini (presidente), Marco Fratini (segretario), Mattia Ferraro, Ginevra Trambusti della gioielleria Elle ti elle elle, Mauro Marinai, Gianfranco Fabbri, Mauro Dinelli. Le concorrenti hanno sfilato con occhiali Ottica Fabbri di Calenzano che ha omaggiato tutte le concorrenti e con l’abbigliamento Givova. Tutte le ragazze sono state omaggiate dalla pelletteria Alessi di Signa. La vincitrice Matilde Gonfiantini è stata premiata da Malina Becheroni e Ginevra Trambusti della gioielleria ELLE TI ELLE in via delle Azalee a Firenze che ha omaggiato con un gioiello della ultima collezione di Miluna.

Il prossimo appuntamento con le selezioni è domenica 30 giugno a Pieve di Santa Luce (Pisa) con inizio alle 18. Le ragazze in gara sfileranno nella suggestiva location dei campi di lavanda fioriti in un appuntamento nell’ambito di “Lavanda Festival”.

Fonte: Miss Italia Toscana