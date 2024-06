Nottilucente San Gimignano, un sabato di concerti e arte

Una lunga giornata (dalle ore 17 a tarda notte) con più di 30 appuntamenti in 10 ore sul tema dell’errore, sulla nostra capacità di comprenderlo, attraverso il coraggio di ammetterlo e l’importanza di imparare da esso. Si svolgerà sabato 29 giugno a San Gimignano (SI), uno dei siti UNESCO più rilevanti, la tredicesima edizione di “Nottilucente”, kermesse promossa dal Comune di San Gimignano e da Culture Attive.

Talk, concerti, nuove produzioni, cantastorie, laboratori teatrali, spettacoli di danza, installazioni artistiche e presentazioni di libri. Tra gli ospiti, Sacha Naspini, Stefano dal Bianco, Atelier dell’Errore, I Bottari di Portico, Sobre Sordos, Leopàrd Vjolet con Ferruccio Spinetti, Velvet Oddity, Velena, Bulls On Parade, Marabesque, FiPiLi Horror Festival e Alessandro Balluchi, Lucia Mazzoncini, Francesco Biadene, LDB, Collettivo Meduse e molti altri ancora. Vari i palcoscenici tra le principali piazze del centro, il Cortile Comunale, la Rocca di Montestaffoli, Porta San Giovanni, via San Giovanni e via San Matteo (info@cultureattive.org - www.cultureattive.org, infoline al numero 338 4506864).

Nel programma, da segnalare il doppio appuntamento con Atelier dell’Errore (AdE), collettivo artistico che si dedica alle arti visive e performative, che sarà protagonista a Nottilucente 2024 di due performance tra arte e narrazione con Nicole Domenichini e Matteo Morescalchi, dirette da Luca Santiago Mora e Giovanni De Francesco, con il sound design di Lorenzo Valdesalici. Il primo atto sarà la prima nazionale della litania cantata per musica e voci (alle 22 in Piazza Duomo) de "I 33 nomi dell’AdE”, per invocare la compassione di alcune fra le più potenti divinità dell’AdE; alle 23.30 presso Galleria Continua, il secondo atto con "Errant Psalms”, performance in prima regionale tra incontri impossibili, destini incrociati e un azzardo portato all’estremo per il collettivo nato dal progetto Atelier dell’Errore del 2002 come laboratorio di arti visive che l’artista Luca Santiago Mora dedica ai bambini neuro-divergenti.

In collaborazione con la Casa di Reclusione di Ranza, tra teatro e poesia, lo spettacolo a incastro “Noi” (alle 18.45 nel cortile del Comune) con le persone detenute a cura di EXPERIA APS, Empatheatre, Puccini IOCAL, per esplorare il vissuto del carcere attraverso i racconti che le persone detenute hanno elaborato in un anno di laboratorio teatrale. Con persone provenienti da Lucca, Massa, Carrara, Montecatini e San Gimignano, questo confronto dà origine a uno spettacolo a incastro, a scene che compongono un puzzle. Il luogo principe dell’“errore”, il carcere, diventa metafora di trasformazione. In programma anche “La libertà è fare poesia”, a cura dell’Associazione Radice AR, con Niki Mazziotta, Gregorio Bottonelli e il poeta Salvatore.

Tanta musica, tra cui alla Rocca di Montestaffoli il viaggio nell’improvvisazione sonora e visiva con i Leopàrd Vjolet accompagnati da Ferruccio Spinetti (alle 21.30), anticipazione Degusta in Jazz 2024 dell'Associazione Albergatori di San Gimignano, per un live che spazia da composizioni originali a riarrangiamenti di standard e classici internazionali, mescolando l’uso della chitarra acustica, il synth bass, guitar percussion e beatbox in un perfetto equilibrio tra improvvisazione e sperimentazione, e il concerto dei francesi Sobre Sordos (alle 22.30), viaggio musicale tra brani inediti, percezioni e immaginari con testi in francese, italiano, spagnolo e inglese, fra arrangiamenti ricercati e improvvisazioni esagitate, il tutto arricchito da video manipolati dal vivo.

La musica darà il via alla manifestazione alle 17 nel cortile del Comune con “Scrocchi e stonature: errori per crescere” a cura di Filarmonica Giacomo Puccini di San Gimignano, un concerto di musica moderna riarrangiata per il particolare organico di una banda con brani provenienti da svariate realtà musicali come il pop, la musica leggera, l’opera. L'Associazione Coro Polifonico di San Gimignano e i Comici Ritrovati si uniscono in "Echi dell’errore", una performance che intreccia poesia, prosa e canto corale, esplorando il tema dell'errore. A seguire, l'Associazione Il Pentagramma, con Arianna Ruminatseva e Lorenzo Farnararo, in "Errare Insieme", duetto di chitarre che spazia da Bach ai giorni nostri. In Piazza della Cisterna, la serata si accende con I Bottari di Portico che portano in scena "La tradizione dei cantici popolari", immergendo il pubblico nelle melodie della tradizione. Dalle 21.15, la piazza vibrerà al ritmo di quattro band eccezionali, i Bulls On Parade, gli Overtime, i Velvet Oddity e i Velena, per un viaggio sonoro attraverso le varie sfumature del rock. Infine, Piazza Sant'Agostino si trasformerà in un vivace palcoscenico dalle 19.30 alle 2 con il live show della Est! Band e il DJ Set di Kiigho e Ghinoz, a cura di Semi e Controcultura. Un'esplosione di energia e musica per chiudere la notte in bellezza.

Tante le attività e i laboratori per ritrovare l’arte della narrazione in tutte le sue forme e scoprire la forza generatrice degli errori. Con teatrini in miniatura “Dance Box”, storie di danze e musiche in miniatura a cura del Collettivo Lambe Lambe; il laboratorio artistico polisensoriale “Il Grand Bazar degli Errori” con Lucia Mazzoncini, Francesco Biadene e LDB; le parole itineranti di Maurizio Monte. Come il cantastorie di un tempo, Michele Neri narrerà errori e inciampi dei giovani paladini di Francia, dei cavalieri a servizio di Re Carlo Magno e dei loro avversari. Mentre il Collettivo Meduse coinvolgerà grandi e piccoli in un’azione performativa itinerante sull’errare, un intervento in cui il perdersi è il centro dell’azione. Infine il punto libreria con Libreria Itinerante.

Da segnalare anche la presentazione alle ore 17 presso Dalet Illustrolibreria del nuovo libro “Errore 404” di Sacha Naspini: l’autore, tradotto in 26 paesi e vincitore di numerosi premi, racconterà la sua ultima pubblicazione che parla di un uomo che può rivivere e cambiare il suo passato attraverso il gusto. Grazie a questo superpotere riesce a dare nuove direzioni alla sua esistenza, generando mondi paralleli in cui tutto muta e si trasforma.

A mezzanotte e mezza dalla Porta San Matteo, la “Passeggiata poetica” a cura di Lorenzo Cianchi, Beatrice Restelli, Ilaria Crocchini, Andrea Ragazzo e con Stefano Dal Bianco, poeta, critico letterario e metricista italiano, autore della recente opera “Paradiso” (Garzanti, 2024), un “per aspera ad astra” con arrivo alla Rocca di Montestaffoli. A chiusura della kermesse, dalle 2 alle 2.30, l’ormai tradizionale colazione, che quest’anno è sbagliata, a cura dei detenuti della Casa di Reclusione di Ranza con il sostegno di UniCoop Firenze - Sezione Soci Colle di Val d’Elsa.

Inoltre, presso la Sala Cultura (via San Giovanni 38/39) sarà allestita l’installazione artistica a cura del collettivo IN3C (Intrecci), anteprima del festival omonimo organizzato dai giovani creativi under 35 del territorio. Sarà un’anticipazione della kermesse poliedrica che si terrà il 5 e il 6 luglio sempre a San Gimignano e che porterà nella Rocca di Montestaffoli musica, esposizioni di arte visiva, live painting e tavole rotonde per dialogo e confronto a tema creatività e sostenibilità artistica.

Dicono gli organizzatori di Nottilucente: “La differenza tra un errore inutile e uno produttivo risiede nella nostra capacità di riconoscerne le opportunità per migliorare noi stessi e la comunità. L'obiettivo della 13ª edizione di Nottilucente è imparare a non stigmatizzare l'errore. Vogliamo scardinare l'idea che sbagliare sia qualcosa da nascondere, mimetizzare o cancellare, poiché considerato un fallimento. Sbagliare è un processo intrinseco all'essere umano e dobbiamo valorizzarne le potenzialità di apprendimento e crescita personale”.

La manifestazione è a ingresso gratuito, per informazioni info@cultureattive.org - www.cultureattive.org, infoline al numero 338 4506864.

