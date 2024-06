Prato ha una nuova giunta: nove assessori per Bugetti

E' stata ufficializzata questo pomeriggio la nuova giunta comunale, che affiancherà la sindaca Ilaria Bugetti nel mandato 2024-2029, composta da 5 uomini e 4 donne.

La sindaca Ilaria Bugetti ha disposto le deleghe specifiche degli assessori, tenendo per sè le deleghe all'Urbanistica, Sport, Cultura, Pubblica istruzione, Efficientamento e Organizzazione dell’Amministrazione comunale. “La giunta è una sintesi della continuità e del rinnovamento - afferma la prima cittadina - Insieme per poter costruire un percorso che sappia cogliere e vincere le sfide che ci attendono. Valorizzeremo anche il ruolo dei consiglieri e mi fa piacere che buona parte delle nostre liste abbia sia riuscita a entrare in Consiglio. Tutti insieme possiamo dare una spinta importante per arrivare agli obiettivi che ci siamo posti. Vogliamo andare allo stesso passo di questa città, che corre, che guarda l’Europa, che vinca le sfide della contemporaneità ma che non lasci indietro nessuno.Tengo molte deleghe per me perché quando un sindaco è al primo mandato ha bisogno di conoscere e capire bene i meccanismi per impostare il lavoro iniziale sui temi importanti, di visione su cui mi sono spesa in campagna elettorale. Per questo voglio una macchina comunale ancora più strutturata e veloce. Ecco perché tra le deleghe che tengo per me c’è per la prima volta la sottolineatura di questa valorizzazione. Altre deleghe che traducono la mia impostazione in campagna elettorale riguardano l’Europa e il rapporto con il territorio con particolare attenzione alle frazioni. Un’altra caratteristica è il lavoro di squadra attraverso deleghe trasversali che si intersecano in modo da affrontare problemi complessi insieme. In più c'è il valore aggiunto di una personalità esterna con determinate caratteristiche personali, politiche e professionali che delineano perfettamente la visione che insieme a Sinistra Unita per Prato abbiamo condiviso. Questa figura è Sandro Malucchi”.

Ecco l'elenco delle deleghe:

Simone Faggi, vicesindaco, assessore alla Protezione Civile, Polizia Municipale, Partecipate e Ambiente.

Protezione civile, Polizia municipale, Raccolta differenziata e riciclo, Smaltimento rifiuti solidi urbani, Rischio idraulico, Valorizzazione risorse idriche, Valorizzazione della flora e della fauna, Tutela e benessere degli animali da affezione, Rapporti con le partecipate: Consiag servizi comuni srl, Autorità d’ambito toscana centro, Autorità idrica toscana, Alia multiutility, Consorzio di bonifica.

Chiara Bartalini, assessore al Turismo, Gemellaggio e Memoria.

Politiche per il turismo, Rapporti con le città gemellate e con quelle legate a Prato da rapporti di amicizia , Rapporti con società partecipate del settore turistico e di promozione (Firenze Fiera sua, Polimoda associazione, centro di Firenze per la moda italiana) e relazioni con operatori del settore , Politiche della cultura della memoria, Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza.

Marco Biagioni, assessore alla Transizione Ecologica.

Prato carbon neutral, transizione ecologica ed energetica, Qualità dell’aria e dell’acqua e riduzione dell'inquinamento, Prato Circular city, politiche della ecomobilità, piste ciclabili, sistema dei parchi e del verde pubblico, politiche dell’abitare sostenibile, rapporti col Parsec.

Diego Blasi, assessore al Centro Storico, Servizi ai cittadini, Università e Ricerca.

Centro storico e campus universitario, università e ricerca, Rapporti con il Pin, Servizi ai cittadini, Servizi demografici, Statistica, Urp-relazioni con il pubblico, Relazioni con i comitati civici.

Maria Logli, assessora alla Città Contemporanea.

Pari opportunità, politiche per l’integrazione e inclusione, Mediazione linguistica, politiche giovanili, coprogettazione e coprogrammazione, città dei bambini e degli adolescenti, servizio civile.

Sandro Malucchi, assessore alle Politiche Sociali e Immigrazione .

Sds, Politiche per la famiglia, Politiche sanitarie, Politiche servizi sociali, Politiche per i diritti dei minori, Politiche per i diversamente abili, Politiche per il disagio psichiatrico e l’integrazione sociale, Immigrazione, Politiche della casa e assegnazione alloggi popolari, Edilizia economica e popolare, Rapporti con le associazioni del volontariato, Applicazione della strategia nazionale e superamento delle aree attrezzate, Rapporti con enti partecipati Epp, Pratofarma sta farmacie comunali, Fondazione Crida, trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori.

Cristina Sanzo’, assessora alla Mobilità e Bilancio.

Mobilità e viabilità, politiche della sosta, Sicurezza stradale e interventi di traffic calming, Segnaletica stradale, Trasporto pubblico integrato, Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi, imposte, tasse e tariffe, Pubblicità e occupazione suolo pubblico, piano regolamentazione e programmazione, Economato e provveditorato, Sistema dei controlli interni, Rapporti con enti e società partecipate per gli aspetti finanziari e per il coordinamento delle politiche di bilancio, Rapporto con la società di riscossione.

Marco Sapia , assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio, Frazioni.

Coordinamento programma opere pubbliche, Edilizia, Strade e parcheggi, pubblica illuminazione, Cimiteri, Coordinamento e monitoraggio finanziamenti Pnrr, Gestione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, Sportello di ascolto, relazioni con la cittadinanza, valorizzazione e progetti speciali per le periferie, frazioni e paesi.

Benedetta Squittieri, assessore all’Innovazione, Economia circolare, Sviluppo Economico e Commercio.

Innovazione tecnologica e agenda digitale, Ced e sistema informativo, Programmazione economica e strategica, Annona, mercati e fiere, Autorizzazioni, concessioni e altri atti abilitativi relativi allo svolgimento di attività economiche, Reperimento fondi regionali, nazionali ed europei, Progetti start up, Cooperazione internazionale, Comunicazione e rete civica.

Ecco anche delle brevi note biografiche degli assessori:

Simone Faggi

Padre di 3 figli, nasce l'11 gennaio 1974. Laureato in Giurisprudenza, dal 1999 al 2014 si occupa dei percorsi di accoglienza e assistenza dei richiedenti asilo. Dal 2014 al 2019 è vicesindaco con il primo mandato Biffoni, dal 2019 al 2021 ricopre il ruolo di capo gabinetto del sindaco e dal 2021 al 2022 diventa amministratore unico della società acqua Toscana Spa, per poi riprendere il ruolo di vicesindaco e assessore allo Sport e alle Politiche sociali fino ad adesso.

Chiara Bartalini

Nata e cresciuta a Prato. Diploma magistrale e diploma di assistente di comunità infantile. Ha lavorato come sales manager in un'azienda per Toscana e Liguria che si occupa di energie rinnovabili e di edilizia. Da cittadina si è impegnata nel M5S fin dal 2013. E' stata Sales Manager dell'area centro Italia per una ditta che tratta prodotti del settore energetico, è stata responsabile del settore amministrazione e rapporto con i clienti e fornitori per azienda edile. Dipendente ditta edile settore amministrativo. Vicepresidente della FIDAPA BW Italy sezione di Prato, presente nel direttivo di Anpi Prato Centro e responsabile territoriale Prato del M5S. Amante della lettura, dei gatti, delle arti visive, appassionata di danza, bricolage e sport.

Marco Biagioni

Ha 32 anni. Dal 2022 è segretario del Partito Democratico di Prato. Lavora in un supermercato da quando aveva 22 anni. Ha scoperto la sua più grande passione, la politica, facendo il rappresentante degli studenti al Liceo Livi. Nel 2011 ha contribuito alla fondazione della Federazione degli Studenti, di cui è stato Portavoce per tre anni. Nel 2016 è stato eletto Segretario dei Giovani Democratici di Prato e nel 2019 si è candidato in Consiglio comunale risultando il consigliere più votato con 1.193 preferenze. Ama il teatro, il cinema e la lettura. Il suo mestiere preferito è fare lo zio di sei nipoti.

Diego Blasi

Ha 36 anni. Laureato in Scienze politiche alla Cesare Alfieri di Firenze, attualmente è Portavoce e Responsabile comunicazione del Partito Democratico della Toscana. Dal 2020 lavora nel Consiglio regionale della Toscana come capo segreteria del consigliere Iacopo Melio. In precedenza ha lavorato nel settore del commercio in aziende di Prato, Pistoia e Firenze. Nel 2014 è stato uno dei fondatori dello Spazio Aut di Prato, di cui è stato presidente fino al 2018. Nel 2007 ha lavorato per un anno a Londra come barman. Negli anni dell’Università ha collaborato con alcuni giornali locali ed è stato uno degli animatori del mondo dell’associazionismo pratese. Ama lo sport e, da amatore, pratica pugilato nella storica palestra della Pugilistica pratese.

Maria Logli

Ha 28 anni. Laureata in Sviluppo e Cooperazione internazionale con una tesi sull'immigrazione e la partecipazione delle comunità migranti a Prato, che l'ha portata a lavorare come operatrice culturale. Attualmente coordinatrice della segreteria del Partito Democratico di Prato, è militante dal 2013, ed è stata segretaria provinciale dei Giovani Democratici di Prato. Fin da studentessa ha preso parte a numerose attività di volontariato e associazionismo in ambito scolastico, sociale e interculturale. Appassionata di lotta alle discriminazioni, politiche redistributive e femminismo intersezionale.

Sandro Malucchi

Nasce in provincia di Livorno il 19 maggio del 1970. Si laurea in sociologia a Trento sulla nascita della clinica psichiatrica. Lavora per una cooperativa sociale che si occupa di salute mentale prima come operatore e successivamente come progettista della formazione. Dal 2003 entra a fare parte della FP CGIL dove, negli ultimi 8 anni, ricopre il ruolo di Segretario Generale per Prato e negli ultimi 4 anche a Pistoia.

Cristina Sanzò

Sposata, impiegata. Dal 1999 al 2004 è Consigliera Circoscrizionale e Presidente della Commissione Scuola e Cultura nella Circoscrizione Prato Ovest, dal 2004 al 2009 è Consigliera Provinciale e Presidente della Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, dal 2009 al 2014 è consigliera comunale. Nella legislatura 2014-2019 presidente della commissione consiliare 2 Sviluppo economico, finanze, Patrimonio, Politiche comunitarie e assessore uscente alla Città Curata nella legislatura 2019-2024.

Marco Sapia

Nasce il 21 febbraio 1978. Ha una laurea magistrale in Storia contemporanea e ha conseguito un master in risorse umane. dal 2011 è stato collaboratore di servizi direzionali presso il Consiglio della Regione Toscana a Firenze. Dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale e dal 2019 al 2024 capogruppo del Partito Democratico della legislatura appena conclusa.

Benedetta Squittieri

Mamma di Giulia. Diploma al liceo scientifico "Carlo Livi”, comincia il suo impegno politico a 19 anni nella Sinistra giovanile ricoprendo dal 1998 al 2001 la carica di segretario provinciale di Prato e dal 2001 al 2005 quella di responsabile nazionale. Dal 2008 al 2009 è stata segretaria del Partito Democratico di Prato e dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione Consiag Spa. Dal 2014 al 2019 Assessore con delega a Personale, all’Organizzazione, ai Servizi demografici, Sistemi informativi, Innovazione tecnologica e agenda digitale e comunicazione. Assessore allo Sviluppo Economico, alle Attività Produttive e Agenda digitale nell'ultima legislatura.