A Montepiano tutto pronto per inaugurare la sound walk

Il percorso del torrente Setta, nei pressi della Badia di Montepiano e della Fonte del Romito, è il “Luogo del Bel Sentire” di Vernio. Un luogo dedicato all’ascolto e alla tutela della dimensione sonora del territorio, che è poi anche tutela dell’ambiente, e che nasce dall’adesione dell’associazione Percorsi d’Arte Sonora al progetto nazionale per valorizzare particolari luoghi nel territorio italiano in virtù del loro aspetto acustico (https://luoghidelbelsentire.it).

Sul sito del progetto nazionale insieme a Vernio compaiono già di una decina di luoghi del Bel Sentire, in Italia - dal Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone in Emilia Romagna al mercato ittico di Mola di Bari, a Treviso, Terni e Brescia - e anche in Slovenia.

Domenica 30 giugno, nell’ambito degli eventi organizzati dalla Pro Loco di Montepiano per la festa de La Via della Lana e della Seta, i partecipanti all’imperdibile esperienza della Sound Walk, passeggiata "sensoriale" lungo il Setta, potranno assistere anche all’inaugurazione del pannello che, attraverso QR-Code, permetterà di ascoltare i suoni dell’acqua e della natura nelle diverse stagioni.

“La cultura dell'ascolto si basa sul rispetto dell'altro, ascoltare significa donare sé stessi. È da questo viaggio alla ricerca dell’altro, favorito dall’armonia del luogo, che parte il progetto – spiega la sindaca Maria Lucarini – Inoltre la scienza individua nel suono un indicatore prezioso del grado di biodiversità di un luogo e del suo stato di salute. Il progetto rappresenta quindi anche un monitoraggio prezioso per la tutela e la cura di questi luoghi meravigliosi”.

La passeggiata parte alle 10.15 dal parcheggio del Mulino Saetti, i camminatori potranno immergere i piedi nelle acque del torrente e ascoltare suoni e musiche nella natura accompagnati dal musicista e sound designer Stefano Zorzanello fino al concerto di “In Continuità Quartet”. Si cammina lungo il Setta fino alla Badia di Montepiano e ritorno, percorrendo un anello non impegnativo. La scelta dell’intero percorso come luogo del Bel Sentire nasce dalle caratteristiche e dalla storia del luogo. Infatti, Montepiano è il valico più basso sull’appennino per passare dalla Toscana in Emilia ed è da sempre caratterizzato dai sentieri. D’altra parte, questi luoghi sono attraversati dallo scorrere di innumerevoli rii, ruscelli e torrenti che collaborano a costruirne la storia e la geografia (sulla Via della Lana e della Seta il punto in cui si passa da Toscana ad Emilia è delimitato appunto dal passaggio di un piccolo torrente). È a questo suono dello scorrere dell’acqua che è dedicato il Luogo del Belsentire, a questo attraversare accompagnati dal fluire dell’acqua.

Al termine, alle 13, possibilità di pranzo a cura della Pro Loco di Montepiano allo chalet di Montepiano aperto anche a chi non partecipa alla passeggiata (prenotazioni allo 0574 959031). Menù comprensivo di acqua e vino euro 22 con pappa al pomodoro, tortelli "Il Sole del Saetti" (ripieno di ricotta burrata e riduzione di pomodorini datterini con nuvola di ricotta salata e pomodorino confit), spezzatino di cinghiale con verdure al forno, torta di castagne.

Per informazioni sulla festa e per consultare il programma completo:

www.viadellalanaedellaseta.com/festa - info@viadellalanaedellaseta.com, cell. 379 113 5432.

Fonte: Ufficio Stampa Vernio