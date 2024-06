A Santa Croce torna la Festa di una notte di inizio estate

Giovedì 27 Giugno è iniziata l’estate dei bambini a Santa Croce sull’Arno.

L’ormai storica Festa di una Notte di Inizio Estate organizzata dai Servizi Educativi e Scolastici del Comune ha riunito ieri sera lungo il corso del fiume circa 800 persone. La cena sull’Arno ogni anno da inizio alle attività estive del Comune che quest’anno coinvolgono 340 bambini nei Centri Estivi comunali coordinati dal Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie Maricò.

Su Lungarno, ogni anno, si riuniscono famiglie e bambini dei servizi educativi della prima infanzia e della scuole di Santa Croce oltre insieme al personale educativo e scolastico. Forte è anche la rappresentanza delle Società sportive di Santa Croce sull’Arno, fondamentali realtà del nostro territorio che contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei nostri piccoli cittadini.

La Cena è stata l’occasione per il Sindaco Roberto Giannoni per presentare l’Assessore alle Politiche Educative Valentina Fanella e per premiare le eccellenze sportive e i risultati ottenuti dai ragazzi nelle varie discipline con il Consigliere con delega allo Sport Flavio Baldi.

La Festa di una Notte di Inizio Estate rappresenta ogni anno anche un importante impegno da parte di tutta la società civile santacrocese. L’iniziativa infatti prevede la collaborazione dei quattro Gruppi Carnevaleschi di Santa Croce sull’Arno, Lupa, Spensierati, Nuovo Astro e Nuova Luna che fin dal primo anno hanno sostenuto e reso possibile con il loro operato questa manifestazione.

Anche i commercianti di Santa Croce sull’Arno attraverso il Centro Commerciale Naturale partecipano attivamente alla realizzazione della festa. Presenti anche molte altre Associazioni culturali e di volontariato aderenti al Patto Educativo Cittadino che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento.

“La mia prima iniziativa pubblica è stata con i bambini, le famiglie, le realtà sportive, il mondo dell’associazionismo e del commercio di Santa Croce sull’Arno. Non avrei potuto chiedere di più. Una comunità allegra, vivace fatta di persone e di realtà che hanno a cuore il futuro della nostra città. Ringrazio di cuore tutte le Associazioni per il loro impegno e per l’entusiasmo che ho potuto constatare di persona e mi auguro di poter contribuire al mantenimento, al benessere e anche al rinnovamento di questa bella comunità. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore i Servizi Educativi del Comune, le cuoche e le aiuto cuoche della cucina scolastica comunale, gli operatori del Cantiere Comunale, tutti gli educatori del Maricò e dei Nidi d’Infanzia Comunali che rendono possibile questa festa e l’Istituto comprensivo Statale di Santa Croce sull’Arno nella persona della Dirigente Scolastica Dott. Laura Cascianini”

Ringrazio tutti i bambini che ieri sera hanno partecipato con le loro famiglie e le loro insegnanti e vi do appuntamento al prossimo anno!”, il Sindaco Roberto Giannoni.

Fonte: Ufficio Stampa