Amici di Elia e Associazione Nazionale Carabinieri insieme per una serata solidale a San Miniato

In aiuto alla Onlus Amici di Elia arriva l'Associazione Nazionale Carabinieri con una grande serata solidale in programma martedì 2 luglio al giardino della Cisterna (Misericordia) del centro storico di San Miniato.

La serata si avvierà alle 19.30 con l'apericena e la consegna di apparecchiature tecnologiche alla oblus. A seguire il concerto della band Mike & the Monks, sull'onda della musica anni '70-'80.

San Miniato ha l'onore di ospitare la sua sezione dell'ANC dal 1960, da allora supporta iniziative assistenziali, sociali e culturali oltre a quelle di protezione civile con l'apposito nucleo. Il proposito della donazione per Amici di Elia si inserisce nel progetto 'Ogni piccola donazione può fare la differenza nella vita di qualcuno'.

L'associazione Amici di Elia nasce nel 2015, proprio dalla famiglia di questo giovane affetto, per una complicazione durante il parto, da una grave lesione cerebrale che porterà a ritardi e mancanze nello sviluppo, sia a livello motorio che cognitivo. Le attività dell'associazione puntano a sostenere le famiglie che stanno vivendo una situazione simile, cercando di portare in Toscana e in Italia tutte le principali innovazioni in ambito scientifico per dare una vita migliore a questi bambini e una speranza a tutte queste famiglie.

Grazie infatti alla generosità di una comunità sempre più grande, Elia ha potuto seguire percorsi terapeutici in Italia e all'estero, raggiungendo traguardi fino ad allora inimmaginabili.

