Ghizzanti presidente del consiglio. La soddisfazione del PD di Montespertoli

Il Partito Democratico di Montespertoli esprime grande soddisfazione e orgoglio per l'elezione di Jessica Ghizzani a presidente del Consiglio comunale.

"Jessica Ghizzani, storica tesserata del nostro partito, ha sempre dimostrato un impegno incrollabile e una dedizione straordinaria nel suo ruolo all'interno della nostra comunità. Ex membro della Segreteria, Jessica ha sempre messo a disposizione le sue competenze e la sua disponibilità, diventando un punto di riferimento per tutti noi - dichiara Giacomo Giusti , segretario del pd cittadino - la sua selezione rappresenta non solo un riconoscimento del suo lavoro immediato, ma anche un segnale positivo per tutto il nostro territorio. Siamo certi che, con la sua guida, il Consiglio Comunale di Montespertoli saprà affrontare con successo le sfide future, promuovendo i valori di partecipazione e inclusione che da sempre caratterizzano il nostro partito. «Auguriamo a Jessica Ghizzani un buon lavoro, certi che saprà svolgere questo incarico con la stessa passione e competenza che l'hanno sempre contraddistinta, Jessica è un punto di riferimento per tutto il PD di Montespertoli e siamo tutti estremamente orgogliosi della sua nomina".

Fonte: Ufficio Stampa PD Empoli