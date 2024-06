Olimpiadi del Cuore: al Forte si celebra la solidarietà con sport e tanti volti noti

Una partita di calcio combattutissima e poi la serata in riva al mare in uno degli stabilimenti balneari più esclusivi della Perla dei Vip con la colonna sonora della grande musica italiana.

Si può sintetizzare così la prima giornata dell’ottava edizione delle Olimpiadi del Cuore – Mattone del Cuore 2024 che si conclude domani domenica 30 giugno a Forte dei Marmi.

La rassegna benefica organizzata dalla onlus Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio si pone anche quest’anno nobili obiettivi: i fondi raccolti serviranno per dare sostegno alle popolazioni alluvionate toscane di Campi Bisenzio, Quarrata e Montemurlo e per completare la realizzazione del Primo soccorso “Peace Hospital” nei luoghi delle apparizioni mariane della Bosnia Erzegovina a Medjugorje.

La prima giornata a livello sportivo è stata dedicata al ricordo del grande maestro Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa. Per questo la Nazionale Italiana Cantanti è voluta scendere in campo al “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi affrontando una selezione All Stars delle Olimpiadi del Cuore. Il “Match del cuore” è stato trasmesso in diretta dall’emittente RTV 38 con i commenti di Mario Tenerani, Lorenzo Marucci e Pietro Pelliciari.

Ha vinto 5-4 la squadra delle Olimpiadi del Cuore, diretta dall’ex capitano di Coppa Davis e commentatore tv Paolo Bertolucci e da Paolo Brosio, e il grande mattatore è stato l’attaccante dell’Empoli Emanuel Gyasi. Nel primo tempo Gyasi ha giocato con le Olimpiadi del cuore segnando una doppietta. Nella ripresa per riequilibrare il valore delle due formazioni l’attaccante africano ha giocato nella Nazionale Cantanti andando anche in questo caso a segno.

Complessivamente le reti per i vincitori sono state realizzate da Brindelli del Monza, Giampaolo Pazzini ex attaccante di Fiorentina, Inter, Milan e Samp, dal tennista Pippi e appunto da Gyasi. La Nazionale Italiana Cantanti diretta da Sandro Giacobbe è andata a segno con Daniel Frey che gioca in serie B nella Cremonese e appunto con Gyasi. A bordo campo un grandissimo personaggio della storia del calcio italiano: Giancarlo Antognoni.

In precedenza sempre allo Stadio Necchi Balloni si è giocato un quadrangolare di calcio categoria Esordienti con la partecipazione delle squadre di Forte dei Marmi, Viareggio, Pietrasanta e l’Accademy Scuola Calcio Chicco Evani – Roberto Mussi.

Ospiti, donors, giocatori e personaggi si sono poi spostati al Bagno Annetta di Carmela e Anna Pampaloni dove è andata in scena una serata glamour, all’insegna della buona cucina e dell’ottima musica.

La voce di Sara Grimaldi, vocalist di Zucchero e vocal coach oltre che compositrice, ha aperto il programma accompagnata da Marco Della Bona in arte Jericho. Poi i ritmi travolgenti di Jo Squillo con le coreografie e le voci delle sue ballerine-cantanti. Il clou della serata è stato lo show di Bianca Atzei, voce di assoluta qualità della musica italiana, che era accompagnata dalla sua band e da due coriste.

Bianca ha compiuto un viaggio di un’ora nella storia della musica italiana anni Settanta-Ottanta-Novanta proponendo anche alcuni pezzi del suo repertorio pop. Un estratto del suo spettacolo “Party & Love” che porta in giro per l’Italia per tutta l’estate. Tra gli ospiti della serata anche le bellissime Valeria Marini, Matilde Brandi, Miriana Trevisan e Cecilia Capriotti che sono le madrine della manifestazione.

La serata si è chiusa con il tradizionale taglio della torta della Pasticceria Aldo di Forte dei Marmi.

PROGRAMMA DI DOMANI DOMENICA 30 GIUGNO

Oggi sabato 29 giugno sono iniziati i tornei Vip di tennis e padel al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Alle 18 uno stop per assistere alla partita degli Europei Italia-Svizzera davanti al maxi schermo installato al Tc Italia. In serata la grande festa con i sapori versiliesi e le eccellenze culinarie della nostra allo stabilimento balneare Assunta di Forte dei Marmi. Star musicale della serata la cantante Mietta e con lei il vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e la vincitrice di X Factor Kimono.



Domani domenica 30 giugno la conclusione della tre giorni. Nel pomeriggio al Tc Italia le finali dei tornei di tennis e padel.

In serata, come tradizione, il gran Galà al Twiga Beach Club di Flavio Briatore e Dimitri D’Asburgo. La star della serata sarà la cantante Arisa che sarà accompagnata dal maestro Giuseppe Barbera. La serata di domani sarà aperta da Pago e la sua prestigiosa band che intratterrà il pubblico con canzoni tutte da ascoltare, cantare e ballare.

Prevista anche la partecipazione e l’esibizione del tenore Fabio Armiliato già componente della Nazionale Italiana Cantanti e vincitore del Premio Internazionale Giacomo Puccini 2014. Armiliato proporrà alcuni celeberrimi spezzoni delle immortali opere del grande Maestro Giacomo Puccini.

Fonte: Olimpiadi del Cuore Onlus