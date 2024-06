PD Campi Bisenzio: appello alle forze antifasciste per difendere la costituzione

Le riforme che il Governo sta cercando di attuare, il presidenzialismo e l'autonomia differenziata, rappresentano una vera e propria sfida alla Costituzione antifascista e agli equilibri democratici ed economici che essa tutela.

Queste misure sono essenziali per garantire il solidarismo sociale, economico e culturale del nostro Paese.

Con l'implementazione di queste riforme, la Costituzione del 1948, nata dall'antifascismo e dalla Resistenza, verrebbe profondamente e definitivamente alterata. La forma dello Stato e la forma di governo dell’Italia subirebbero un cambiamento radicale, portando alla sostituzione della Costituzione repubblicana con una Costituzione postfascista.

Per questi motivi, per difendere la nostra meravigliosa Costituzione, ci facciamo promotori di un appello unitario a tutte le forze antifasciste e democratiche, per la difesa della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Ci faremo promotori, sul territorio, della raccolta firme lanciata dalla CGIL nazionale per raggiungere le 500.000 firme a favore del referendum abrogativo di questa legge spacca Italia.

W l’Italia, l’Italia democratica

No al presidenzialismo

No all’autonomia differenziata

Partito Democratico Campi Bisenzio