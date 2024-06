Sgomberato il sit in di fronte al magazzino Esselunga di Campi Bisenzio

È stato rimosso dalle forze dell'ordine il blocco davanti al magazzino Esselunga di Campi Bisenzio organizzato nell'ambito di uno sciopero a livello toscano degli autisti che lavorano in appalto, proclamato da Sudd Cobas e Usb.

Circa 50 i partecipanti al presidio, che sarebbe stato organizzato senza autorizzazione e bloccando alcuni mezzi in uscita dall'hub.

Sudd Cobas di Firenze e Prato sottolinea, in una nota, che "quello che è accaduto oggi davanti ai cancelli del magazzino Esselunga di Campi Bisenzio è indegno di un paese civile e democratico. Nove reparti di poliziotti in tenuta antisommossa hanno sgomberato con violenza un sit in pacifico di lavoratori che protestavano per il rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle condizioni di sicurezza. Noi eravamo lì con loro. Il sindacalista Luca Toscano è stato colpito da un calcio mentre era bloccato dalla polizia e poi ammanettato senza alcun motivo prima di essere rilasciato. Quello che è successo oggi non fermerà la mobilitazione".