51enne rischia l’annegamento. Trasportato in elisoccorso a Careggi in gravi condizioni

È entrato in acqua e poco dopo è stato visto esanime. La storia agghiacciante è successa in una piscina nel comune di San Miniato dove un 51enne ha rischiato l’annegamento.

L’uomo si trovava nella struttura con la moglie e il figlio. Stando alle prime ricostruzioni il 51enne sarebbe entrato in acqua per poi sentirsi male subito dopo. Tempestivamente gli assistenti bagnanti hanno prestato soccorso all’uomo constatando che aveva inalato acqua e attivando immediatamente l’elisoccorso Pegaso.

Rianimato e stabilizzato dal personale medico giunto sul posto, l’uomo è stato poi portato in elisoccorso a Careggi in gravi condizioni e in stato di incoscienza.

Notizia in aggiornamento.