Altopascio. AL via il nuovo piano operativo

“Progettiamo insieme il futuro di Altopascio”. Si chiama così il percorso di partecipazione attiva che l’amministrazione comunale sta per avviare - insieme alla cooperativa Sociolab - per portare avanti la pianificazione urbanistica e il nuovo piano operativo della cittadina del Tau. Un coinvolgimento che parte dal basso e che riguarderà chi il territorio lo vive ogni giorno: cittadini, stakeholders, lavoratori, operatori, imprese, ecc.

Da venerdì 5 luglio, infatti, prenderà il via il percorso partecipativo, che permetterà un contatto diretto con la comunità, incontrando le persone nei luoghi nevralgici della vita sociale, come piazze e centri di aggregazione, per poter parlare del Piano Operativo e della sua realizzazione. In questi contesti, che si terranno in concomitanza con alcuni degli eventi principali del calendario del “Luglio Altopascese”, si affronteranno temi tecnici in modo accessibile, inclusivo e attento a superare barriere generazionali, di genere e di provenienza.

“Si parte con il percorso per arrivare all’adozione del nuovo Piano Operativo di Altopascio - spiega l’assessore alla pianificazione del territorio, Daniel Toci - uno strumento che incide su numerosi aspetti determinanti per la vita quotidiana dei cittadini, come la creazione di spazi per servizi collettivi, la rigenerazione urbana, le trasformazioni dell’assetto viario e il miglioramento degli spazi pubblici e del verde urbano. Per questo è fondamentale coinvolgere la popolazione nel processo di redazione, ascoltando e raccogliendo suggerimenti che arricchiscano il quadro conoscitivo e orientino le scelte strategiche. Insieme a Sociolab abbiamo scelto di incontrare le persone in contesti colloquiali e conviviali, in momenti di festa e leggerezza come gli eventi del ‘Luglio Altopascese’, in modo da poter parlare con la cittadinanza in tranquillità e libertà”.

Il Piano Operativo (PO) è uno strumento fondamentale della pianificazione urbanistica comunale, che traduce in azioni concrete le strategie del Piano Strutturale (PS). Mentre quest’ultimo ha un orizzonte temporale di 15-20 anni, ed è intercomunale - cioè stato redatto insieme ai comuni di Capannori, Porcari e Villa Basilica, il Piano Operativo ha un orizzonte di circa 5 anni e stabilisce nel dettaglio come intervenire nella trasformazione e tutela del territorio comunale.

IL PERCORSO PARTECIPATIVO.

Per abitanti e operatori del territorio è possibile inviare proposte e contributi al Comune secondo le indicazioni contenute nella manifestazione di interesse pubblicata al link https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/urbanistica/percorso-di-formazione-del-piano-operativo/. Oltre a questo, la cittadinanza sarà coinvolta in un ampio percorso di informazione e ascolto con l’obiettivo di coinvolgere anche chi normalmente non si occupa di questi temi. In una prima fase, le attività promosse saranno finalizzate a entrare in contatto diretto con le comunità, incontrando le persone in diversi luoghi del territorio altopascese. Successivamente, per capitalizzare quanto emerso e raccogliere ulteriori contributi, l'amministrazione organizzerà nel mese di settembre una serie di assemblee pubbliche nel capoluogo e nelle frazioni.

GLI APPUNTAMENTI.

In occasione del Luglio Altopascese, durante gli eventi nel capoluogo e nelle frazioni (Badia Pozzeveri, Spianate, Marginone), i facilitatori di Sociolab saranno presenti per interagire con le persone. Il loro obiettivo sarà quello di spiegare cos’è un Piano Operativo e di illustrare i principali temi sui quali si concentrerà. Inoltre, illustreranno le modalità di partecipazione previste. Durante questi incontri, si cercherà di rilevare la percezione dei cittadini sul territorio: come viene vissuto oggi, come è cambiato nel corso degli anni e come viene immaginato per il futuro.

LE DATE ESTIVE.

I facilitatori di Sociolab saranno presenti sul campo nel tardo pomeriggio e sera (dalle 18 alle 22 circa): venerdì 5 luglio alla Sagra del Cacciucco a Badia a Pozzeveri e a "La Notte degli Allocchi" al Lago di Sibolla; venerdì 12 luglio all’evento "Nostalgia ‘90" ad Altopascio; domenica 14 luglio alla Festa del Centro Commerciale Naturale a Spianate; venerdì 23 agosto alla Sagra del Cencio a Marginone. Durante queste giornate saranno effettuate anche delle riprese per realizzare un piccolo video documentario che racconterà, attraverso le voci degli abitanti e le immagini del territorio, le loro idee e aspettative per il futuro.

LE ASSEMBLEE IN AUTUNNO.

Nel periodo autunnale sono previste invece 4 assemblee pubbliche con il coinvolgimento di cittadini, tecnici e portatori di interesse in attività diversificate e finalizzate a individuare indicazioni condivise e il più possibile operative sulle trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti tenuto conto degli obiettivi della pianificazione strutturale.

IL GARANTE PER L’INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE.

Il garante per l’informazione e la partecipazione è l’architetto Fabio Picchi. I cittadini possono prendere un appuntamento chiamando il numero 0583.216455 o scrivendo all’email garantePOC@comune.altopascio.lu.it.

