Mostra sulla resistenza. Anpi San Miniato denuncia: nessuno ci ha informati né coinvolti

L'ANPI San Miniato esprime soddisfazione per i risultati delle elezioni amministrative del comune dove a differenza dei comuni limitrofi di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno la destra non riesce a conquistare la città che rimane con un'amministrazione di centrosinistra.

Tuttavia a pochi giorni dalle elezioni apprendiamo solo dai social network come la Fondazione Dramma Popolare e la Fondazione San Miniato Promozione abbiano organizzato una mostra sulla resistenza per celebrare l' 80° anniversario della liberazione di San Miniato.

Come ANPI non siamo stati né informati né coinvolti nella creazione o la promozione della mostra non avendo avuto nessuna comunicazione dalle fondazioni citate. Riteniamo quantomeno singolare che l' Associazione Nazionale Partigiani d'Italia locale non venga coinvolta nelle iniziative che riguardano la celebrazione della Resistenza e della Liberazione del nostro comune nel suo 80° anniversario.

Ricordiamo come all'interno del programma elettorale del sindaco eletto l'ANPI e l'ANED venivano citate come associazioni con cui promuovere la cultura della memoria e della resistenza.

Vorremmo però che alle parole ora seguissero i fatti. Non vogliamo infatti pensare che l'antifascismo e le associazioni che si riconoscono in quei valori possano essere solo una bandierina da sventolare solo nei giorni delle elezioni salvo essere subito dopo relegati all'oblio.

Invitiamo quindi la prossima giunta ad essere veramente collaborativa e a condividere il grande patrimonio della resistenza con l'intera comunità sanminiatese, soprattutto in questo anniversario così importante. Nessun escluso."

ANPI sez. San Miniato

Fonte: Anpi San Miniato