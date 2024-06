San Miniato celebra la seconda edizione del premio "Mario Maltinti"

Vivo successo di partecipazione e di pubblico per la 2° edizione del premio Mario Maltinti con riconoscimenti al volley della Toscana e a livello nazionale svoltosi sabato 29 Giugno.

Organizzato nella “Sala delle 7 virtù” del Municipio di San Miniato ospiti del sindaco Simone Giglioli e della famiglia Maltinti, quest'ultimi ispiratori del premio assieme a Roberto Ghiretti. Dopo il saluto del primo cittadino e della federvolley Toscana con Giammarco Modi il quale ha sottolineato l'importanza del premio, ha preso la parola anche il Coni di Pisa con Giacomo Gozzini peraltro già ex assessore al comune di San Miniato.

È giunto anche il saluto del presidente della Folgore Pallavolo Antonio Calugi.

Poi in successione il via alle premiazioni con le motivazioni lette dal manager dello sport Ghiretti.

Ecco i vincitori

Categoria Regionale Toscana

- Riccardo Mazzanti come miglior dirigente (Presidente Euro Ripoli Volley Firenze)

- Fabrizio Becatti miglior tecnico (Allenatore Cus Siena)

Categoria Nazionale

- Corrado Scozzoli miglior dirigente (Porto RoburCosta Ravenna)

- Roberta Maioli miglior tecnico nazionale (Allenatrice Anderlini Modena)

Menzione Speciale

- Ornella Marchese, ex atleta della nazionale femminile di volley (Nove anni in azzurro dal 71 al 79 con 148 presenze) che da anni guida a livello dirigenziale la società “Pallavolo Carcare”, che nella zona di Savona è un istituzione con volley sia maschile che femminile.

I premiati tutti presenti hanno ritirato i riconoscimenti loro assegnati.

Durante la cerimonia ricordata la figura di Mario Maltinti autentico motore nel costruire eventi per il volley per tantissimi anni per la Folgore Pallavolo.

Le opere dei premi sono state eseguite dallo scultore di Scandicci, Maurizio Mastromatteo.

Fonte: Ufficio Stampa