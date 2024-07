Anziano morto e preziosi rubati, condannato 49enne a 23 anni di pena

Un 49enne livornese è finito in carcere dopo la condanna definitiva a 23 anni e 6 mesi di reclusione dopo la morte di un anziano. Ad agosto 2021, il corpo dell'anziano venne trovato senza vita e la cassaforte senza i preziosi custoditi all'interno. I carabinieri di Livorno e del Nucleo Investigativo ricostruirono i fatti, partendo dalla vendita di alcuni preziosi, per formare l'impianto accusatorio che portò all'arresto dell'uomo. Dopo il processo e la condanna, il 49enne, che si trovava ai domiciliari dopo l'arresto per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato trasferito nel carcere delle Sughere.