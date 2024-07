Artisti in Mostra a Montaione per un viaggio tra arte e profumo

A Montaione, uno dei Borghi più belli d’Italia, continua la programmazione d’arte presso la Art Gallery by Cora di Cora Breckenridge in collaborazione con Comune di Montaione, Borgoalto Montaione e Vivere Montaione.

Fino al 12 luglio due mostre: “Terra Alchemica” con l’illustratore Massimo Alfaioli e l’artista materico Marco Maria Scarici e

“Must Italy” con Andrea Rocca e Maria Grazia Preda (collage vintage Italy). Gli artisti, dialogando tra loro rendono omaggio alla Terra Toscana. Un lavoro dedicato ai brand che hanno fatto conoscere l’Italia nel mondo e che ancora oggi continuano a faci amare e sognare.

“Terra Alchemica”, dedicata alla natura si rivela un dialogo creativo tra la delicatezza delle illustrazioni e la tangibilità delle opere materiche dei due artisti. Un dialogo dove natura, storia e magia si fondono in modo indissolubile come nei processi alchemici. I due artisti, dialogando con quello che sembra essere elemento comune nelle rispettive opere, usano porzioni d’oro in foglia, che astrattamente riconducono l’osservatore ai polittici del tardo ‘400 toscano e che sembrano essere il frutto di un’alchimia di bellezza e stupore propri di questa terra.

Con “Terra Alchemica”, sabato 6 e domenica 7 luglio gli artisti Massimo Alfaioli e Marco Maria Scarici saranno presenti in galleria dalle 17.00 alle 22.00 e sarà possibile fare un viaggio olfattivo con due fragranze ispirare alle opere dei due artisti e realizzate da Massimo Alfaioli vincitore del premio internazionale “Profumi di Boboli” .

Art Gallery by Cora via Roma,7 Montaione-Firenze

Fonte: Ufficio Stampa