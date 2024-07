Hai fatto da poco la maturità? Entri gratis alla mostra su Masolino

Il 7 luglio chiuderà le porte la mostra Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento. Nelle ultime settimane si è assistito ad una impennata delle presenze, che si annunciano significative anche per i giorni a venire.

Per venire incontro alle numerose richieste, si è provveduto ad ampliare le aperture del fine settimana e a incrementare il ventaglio delle proposte a lato della mostra.

Ricordiamo infatti le conferenze di giovedì 4 luglio alle 18 con Emanuele Zappasodi “Gherardo Starnina e il Gotico Internazionale a Firenze” e di venerdì 5 luglio sempre alle 18 con quella di Marco Campigli dal titolo “Polifonia figurativa nel primo Quattrocento. La gioventù di Francesco di Valdambrino”. Entrambe le conferenze si terranno presso il Cenacolo degli Agostiniani.

In quelle circostanze la mostra rimarrà aperta fino alle 21 mentre, sabato 6 e domenica 7 luglio la mostra sarà aperta dalle 10 alle 20.

Per agevolare la presenza del pubblico giovanile, il neo assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi, ha deciso di concedere l’ingresso gratuito a coloro che hanno sostenuto la maturità.

«Il mio primo atto da assessore alla cultura e alle politiche giovanili non può che essere rivolto alle studentesse e agli studenti che stanno sostenendo in questi giorni la maturità. Care ragazze e cari ragazzi - afferma l’assessore - da oggi al 7 di luglio potrete visitare gratuitamente la mostra dedicata a Masolino, Empoli 1424, presentandovi alla biglietteria in via dei Neri. In bocca al lupo per tutti i vostri futuri!».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa