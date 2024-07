Italianisti del mondo, 39 università da tutto il mondo a Firenze

L’italiano come lingua di studio e lingua di cultura è al centro dell’incontro internazionale “Italianisti del mondo” in programma mercoledì 3 e giovedì 4 luglio all’Università di Firenze, nell’ambito delle manifestazioni per il centenario dell’Ateneo.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione degli Italianisti (ADI), è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Centro studi “Aldo Palazzeschi” dell’Ateneo fiorentino e riunirà studiosi e docenti di lingua e letteratura italiane di 30 associazioni e 39 università di tutto il mondo, dall’Argentina alla Nuova Zelanda, dalla Corea del Sud al Sudafrica, dalla Norvegia al Giappone.

L’incontro, riservato agli iscritti, sarà ospitato nell’Aula Magna del Rettorato (da mercoledì 3 luglio, ore 10.45 - Piazza San Marco, 4 - Firenze) ed è comunque fruibile in diretta streaming sul canale YouTube del Centro Studi “Aldo Palazzeschi”.

L’evento nasce dalla comune esigenza di affrontare problematiche e condividere prospettive legate all’insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane. L’obiettivo è fare il punto sull’ampio ventaglio di proposte didattiche e scientifiche, nella prospettiva di concordare percorsi comuni, favorire scambi e progetti condivisi e rilanciare lo studio delle discipline appartenenti all'area dell’italianistica.

Hanno accordato il loro patrocinio all’iniziativa il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero della Cultura, la Società Dante Alighieri, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne di Sapienza Università di Roma e Rai Toscana.

Fonte: Università degli Studi di Firenze