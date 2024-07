Montelupo dei lettori, nel parco dell'Ambrogiana la due giorni dei libri

Torna per la 4/a edizione Montelupo dei lettori, nona tappa per il 2024 de La città dei lettori, festival itinerante che catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita. Appuntamento giovedì 4 e venerdì 5 luglio presso il Parco dell’Ambrogiana (viale Umberto I) con presentazioni, incontri con gli autori, letture e attività per ragazze e ragazzi insieme ai protagonisti della cultura contemporanea. Tra gli ospiti il cantautore e scrittore Vasco Brondi, la scrittrice Ilaria Gaspari, il giornalista Piero Trellini e l’astronoma Maura Tombelli. In programma anche un omaggio a Tiziano Terzani nei vent’anni dalla scomparsa. Montelupo dei lettori gode del patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Montelupo Fiorentino, in collaborazione con Libreria Mano Mano Piazza (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).

Montelupo dei lettori, il programma

Partenza giovedì 4 luglio alle 17.00 con “Io Leggo!”, progetto per coltivare nei lettori più giovani la passione per i libri e le storie. In programma letture animate a tema estivo curate da libreria Mano Mano Piazza con la collaborazione di Tia Marino. A seguire alle 18.00 un omaggio a Tiziano Terzani nella ricorrenza dei 20 anni dalla scomparsa: Tamara Baris, autrice di “In Oriente con Tiziano Terzani” (Giulio Perrone Editore), e Jacopo Storni, autore di “Tiziano Terzani mi disse” (Ediciclo), dialogheranno col giornalista Simone Innocenti per ricordare non solo il grande intellettuale ma anche l’uomo, il suo itinerario di vita scandito dalle testimonianze di chi gli è stato accanto. Alle 19.00 La scrittrice Ilaria Gaspari racconterà al pubblico, in conversazione con Greta Olivo, il suo ultimo romanzo “La reputazione” (Guanda): un lavoro originalissimo che, sullo sfondo della Roma anni Ottanta, indaga sul rapporto tra apparenza e identità, sul peso della maldicenza e sulla difficile conquista della maturità. Alle 20.00 spazio all’astronomia con Maura Tombelli, studiosa delle stelle originaria di Montelupo che insieme a Simone Innocenti ripercorrerà il suo impegno a costruire un osservatorio pubblico nella sua città attraverso le pagine del libro “Per caso… un osservatorio “il Beppe Forti” (Felici Editore).

Avanti venerdì 5 luglio. Si parte alle 17.00 con le attività per giovani lettori di “Io Leggo!”, sempre curate da libreria Mano Mano Piazza con la collaborazione di Mila. Alle 18.00 Piero Trellini, accompagnato dalle letture di Silvio Barbiero, introdurrà al pubblico il suo “R4. Da Billancourt a Via Caetani” (Mondadori), epopea di un’automobile epica, la Renault 4, in cui si incrociano le vite e i pensieri di Henry Ford, Adolf Hitler, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Eduardo De Filippo, Jean-Paul Sartre, Le Corbusier, Giangiacomo e Inge Feltrinelli, Sandro Pertini, Renato Curcio, Pier Paolo Pasolini, Henry Kissinger, Paolo VI, Aldo Moro e molti altri. Conclusione alle 19.00 con Vasco Brondi, che insieme a Gabriele Ametrano terrà una conversazione a tema letterario a pochi mesi dall’uscita del nuovo album “Un segno di vita”.

"Vorrei che tutti leggessero non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Prendo in prestito questa frase di Gianni Rodari che ben sintetizza le nostre scelte politiche. La creazione del MMAB, la valorizzazione della biblioteca, gli incontri con gli artisti e l'adesione di progetti di altissima qualità come la Città dei lettori vogliono essere un antidoto alla schiavitù che in Italia, in questo frangente storico è una schiavitù del pensiero. Leggere apre mondi, induce a porsi domande, stimola la discussione. Il progetto de La Città dei lettori porta importanti nomi della letteratura contemporanea sul territorio e permette ai cittadini di entrarci in contatto, di aprirsi al confronto. Per questo tengo particolarmente alla rassegna e ringrazio l'associazione Wimblendon per il lavoro che fa di valorizzazione e di invito alla lettura", afferma l'assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Il percorso de La città dei lettori – partito all’inizio di maggio e già passato da Piombino (Li), Calenzano (Fi), Prato, San Miniato (Pi), Firenze, Poggibonsi (Si), Grosseto e Arezzo – proseguirà il 6 luglio per una quinta edizione a Villamagna (Pi). In settembre sempre una quarta edizione a Bagno a Ripoli (Fi) dal 13 al 15. Ancora: Impruneta (Fi), già tappa del festival negli ultimi due anni, si unisce ad altri due comuni del Chianti Fiorentino – Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa – per una prima edizione di Chianti dei lettori, in ottobre.

La città dei lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.

Con il patrocinio e il sostegno di Regione Toscana e la collaborazione di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Arezzo, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Barberino Tavarnelle, Comune di Calenzano, Comune di Grosseto, Comune di Impruneta, Comune di Prato, Comune di Montelupo Fiorentino, Comune di Piombino, Comune di Poggibonsi, Comune di San Casciano in Val di Pesa, Comune di San Miniato, Comune di Volterra.

Con il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze, International Motors, Fondazione Grosseto Cultura, e Chianti Banca (per Centro Pecci dei lettori). Con la collaborazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Fondazione Ivan Bruschi, Arci Villamagna. Con il supporto tecnico di Hotel Silla Firenze, Taxi Firenze 055 4390.

In partnership con Patto Regionale per la Lettura Toscana, Centro per il libro e la lettura, Città che legge, Premio Strega, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Biblioteca Città di Arezzo, Biblioteca di Bagno a Ripoli, Biblioteca CiviCa di Calenzano, Biblioteca di Poggibonsi, Biblioteca Falesiana,, Centro Pecci Prato, Polo Culturale Le Clarisse, Proloco Grosseto, Libreria Florida, Libreria Farollo e Falpalà, Libreria La casa sull’albero, Busajo ONLUS, Associazione Culturale Assaggialibri, Associazione Interno 12, Associazione La Stazione, La Fioreria delle Storie, S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e Centro Aiuto Donna Lilith. Si ringraziano Giunti Editore ed Edizioni Clichy.

Fonte: "La città dei lettori"