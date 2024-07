Prato maglia nera italiana per il gioco d'azzardo: Capp Plast organizza incontro su prevenzione

Un incontro riservato in azienda per parlare di gioco d'azzardo assieme ad alcuni specialisti e dare ai presenti gli strumenti necessari per capire se si trovino in una situazione di dipendenza. E' quanto promosso da Capp Plast, impresa con sedi a Prato e Campi Bisenzio (e in varie città d'Europa), leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi. L'azienda ha deciso di aderire al progetto 'Prato in Gioco'/'Giacolav', sostenuto dal Comune di Prato e da Anci Toscana insieme a Federsanità Anci, Cat, Gruppo Incontro e Pane e Rose. Un'indagine che ha portato alla mappatura del territorio pratese, che detiene la maglia nera in Italia per mole di gioco. Solo alle videolottery in un anno è emerso un dato di oltre 318 milioni spesi, con una somma di 1.800 euro procapite. E poi sono stati registrati 173,4 milioni per i giochi di abilità on line (poker, scacchi, bridge ecc.). Numeri che diventano ancora più imponenti se paragonati a una provincia più popolosa, come quella di Firenze, dove alle Vlt sono stati spesi 'solo' 115 milioni, quindi molto meno della metà rispetto alla realtà pratese.