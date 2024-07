Selezioni di Miss Toscana nei campi di lavanda: la fascia va a Ofelia Passaponti

Un’assoluta novità la selezione di Miss Toscana al calar del sole nei campi di lavanda delle colline dell’entroterra pisano. E l’appuntamento non ha deluso le aspettative in uno scenario incantato fatto di colori sfumati del viola e del blu e in un assolato tardo pomeriggio di inizio estate. La fascia più ambita è andata a Ofelia Passaponti, 24 anni, di Siena che è la nuova Miss Lavanda Festival. Al secondo posto Alice Belli, 20 anni di Viareggio, terza classificata Giulia Guerriero, 19 anni di Pisa che ha preceduto la livornese Carolina Cappa di 17 anni. Quinta classificata Beatrice Benifei, 20 anni di Arezzo che si è piazzata davanti a Sara Razzano, 26 anni di Carmignano (Prato).

È stato un evento caldo e ricco di suggestioni quello vissuto nelle campagne di Santa Luce, in quel territorio di collina che unisce la zona a ridosso della costa livornese alla Valdera. Ospite d’onore è stata Debora Sarti che lo scorso anno con il titolo di Miss Toscana + è arrivata alle finali di Miss Italia a Salsomaggiore. Sul palco la passerella per venti ragazze arrivate da varie zone della Toscana e presentate da Raffaello Zanieri.

Il Lavanda Festival nasce dall’intenzione di valorizzare il territorio delle Colline Pisane nel quale vengono coltivate le piante aromatiche per la produzione di oli essenziali.

Il progetto di valorizzazione del territorio coinvolge una quindicina di aziende agricole, che hanno deciso di seminare in 20 ettari di terreno piante aromatiche di lavanda, timo e origano coltivandole secondo i principi dell’agricoltura biodinamica. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del territorio sia a livello paesaggistico, di biodiversità e economico, sostenendo e promuovendo i metodi di coltivazione biodinamica. L’azienda “Flora” con entusiasmo ha dato il via a questo progetto valorizzando così un sistema produttivo di filiera corta a chilometro zero. Nel 2019 si realizzò la prima edizione del Festival della lavanda e da allora ogni anno si celebra la manifestazione nel periodo di maggior fioritura.

Ma torniamo al concorso. La vincitrice di Miss Lavanda Festival Ofelia Passaponti è stata premiata dal fondatore di Flora srl Rosario Rizzi e da Gemma Rizzi. La seconda classificata Alice Belli da Manuel Bottai del Podere Cortesi e Mascia Sanfilippo Consorzio Olio Toscana. Giulia Guerriero da Simona Roventini e Francesca Benvenuti del Salone Roventini di Metato (Pisa) in rappresentanza di Framesi. Oltre che agli organizzatori della Lavanda festival di Santa Luce e all’azienda Flora di Lorenzana (Pisa) un ringraziamento va a "Rete d’impresa Colli Pisani" e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento.

Fonte: Ufficio stampa