Turisti bloccano un ladro trovato nella propria camera: arresto a Lucca

Disavventura per una coppia di turisti che, rientrati nella propria camera, hanno sorpreso un ladro. È successo questo fine settimana, nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 2 quando sul posto, in un Bed & Breakfast a Lucca, sono intervenute le volanti della polizia. Poco prima i turisti, cinquantenni maltesi, avevano trovato all'interno della propria stanza un uomo che stava frugando tra le valigie.

A quel punto i due hanno avuto la prontezza di bloccarlo tra il corridoio della propria stanza, all'interno della quale si era barricata la moglie e l'atrio adibito a reception, la cui porta è stata chiusa dal marito che ha immediatamente allertato il 112. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe riuscito a forzare la porta di ingresso della reception e si sarebbe impossessato delle chiavi delle stanze, dalle quali avrebbe trafugato oggetti personali degli ospiti.

Trovato all'interno della struttura l'uomo, un 45enne cittadino rumeno, è stato perquisito dalla polizia che ha rinvenuto la refurtiva consistente in portafogli, gioielli e un pc che la coppia aveva lasciato in stanza, oltre a due cacciavite usati per accedere all'interno della struttura contenuti nel suo zaino. Arrestato, a seguito della direttissima di sabato, all'uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Lucca.