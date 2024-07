Cade l'obbligo della mascherina nelle Rsa: la posizione di Villa Serena

Cade l'obbligo di mascherine nei reparti ospedalieri e nelle residente socio-sanitarie con pazienti fragili. L'uso rimane comunque demandato alla valutazione dei direttori sanitari.

Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute emanata oggi, dopo la scadenza il 30 giugno dell'ordinanza che sanciva l'obbligo delle mascherine in tali contesti. "Si raccomanda ai direttori sanitari delle succitate strutture, in quanto titolari delle funzioni igienico-sanitarie - si legge - di valutare l'opportunità di disporre l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti".

Villa Serena, Rsa di Montaione, ha recepito l'ordinanza del Ministero della Salute e ha già fatto una riunione coi familiari dei pazienti qualche giorno fa, come conferma Paolo Profeti, coordinatore della struttura. Nella residenza montaionese viene raccomandato ai familiari di non andare a Villa Serena in caso di sintomi, mentre, per quanto concerne gli operatori, la mascherina verrà indossata in caso di sintomi lievi. Per il resto la Rsa raccomanda il rigoroso rispetto delle norme standard come l'igiene delle mani, l'utilizzo di guanti monouso e la disinfezione e la pulizia delle superfici.