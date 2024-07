Violenza e resistenza contro i poliziotti, bloccato con il taser: un arresto a Lucca

Arrestato a Lucca per violenza e resistenza aggravata dall'uso dell'arma. È successo la scorsa settimana, giovedì 20 giugno, in un'abitazione dove era intervenuta la polizia per procedere ad alcune notifiche nei confronti di una donna. Qui è stato trovato anche un uomo che, senza documenti, è stato invitato dagli agenti a seguirli in questura per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Ma a quel punto avrebbe dato in escandescenze, minacciando e offendendo i poliziotti. L'uomo sarebbe poi andato in camera da letto, dove avrebbe sollevato il materasso sotto al quale era nascosto un grosso coltello. A quel punto gli agenti hanno fatto ricorso al taser bloccando l'uomo, un 25enne cittadino marocchino, che infine è stato arrestato. Giudicato con il rito direttissimo, è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione.