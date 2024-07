Cagliari in lutto, è morto Comunardo Niccolai: scomparso stanotte in ospedale a Pistoia

Comunardo Nicolai è venuto a mancare questa notte in ospedale a Pistoia all'età di 77 anni. Il Cagliari, dopo la scomparsa di Gigi Riva, piange un altro campione dello scudetto del 1970.

"Lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene". Così scrive il Cagliari calcio sui propri profili social.

La sua carriera

A Cagliari era arrivato giovanissimo dopo un anno alla Torres. Ha vestito la maglia rossoblù nel periodo che va dal 1964 al 1976 prima del passaggio al Perugia.

È passato alla storia come "re degli autogol", forse per quel colpo di testa che aveva sorpreso Albertosi nella partita tra Juventus e Cagliari del 1970. Oltre duecento le partite in rossoblu, tre in Nazionale. Si infortunò in maglia azzurra proprio nella prima gara dei Mondiali in Messico