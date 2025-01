Danza aerea acrobatica, Virginia Martelli da San Baronto campionessa italiana

Anche per il 2025 il titolo mondiale di Danza Aerea Acrobatica, assegnato nell’arena del PalaDozza di Bologna, luogo simbolo delle storiche vittorie della Virtus, rimane in Italia grazie a un’atleta di Pistoia. La diciassettenne Virginia Martelli, che vive con la famiglia a San Baronto, ha conquistato infatti, per il secondo anno consecutivo, il gradino più alto del podio.

L’atleta italiana ha riportato un punteggio altissimo, anticipato dall’applauso della giuria, tutta in piedi al termine dell’esibizione, che le ha permesso di distanziare in maniera netta la rappresentante polacca (seconda classificata) e quella ucraina (terza classificata).

Nata come ballerina classica Virginia fonde alla forza fisica e alla preparazione atletica, che richiede ogni giorno cinque ore di allenamenti, anche una grazia che la distingue nelle coreografie aeree e le fa strappare scroscianti applausi dal pubblico.

Medaglia d’argento nel 2023 e oro mondiale nel 2024 e nel 2025, la giovane studentessa, allenata da Maria Virginia Carli, si conferma la stella più brillante del palcoscenico internazionale di una disciplina in forte espansione, che ha recentemente ottenuto l’inquadramento del CONI come Federazione.

