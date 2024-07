Street dance, da Montelupo i "4th wall" della Artlab Triboo in finale nazionale

Venerdì 11 a Cesenatico si è svolto l'ultimo contest coreografico del circuito Dance Plus, all'interno di uno degli eventi più importanti nel mondo della street dance italiana, il 'The Week'. Insieme ad altre 18 crew i nostri 4th wall, la dance company di Artlab Triboo, si è esibita portando 'Glory', una bellissima coreografia di Stefano Bautista, in arte Bucket, direttore artistico, coreografo e ideatore della nuova compagnia. Con il risultato ottenuto in questo ultimo contest, che si è andato ad aggiungere a quelli dei precedenti eventi di Lucca, “Back to the style”, di Genova, 'The garage', e di Padova, 'H2R', i 4th wall si sono aggiudicati un bellissimo 6° posto su un totale di 83 gruppi partecipanti, nel ranking generale, entrando così nella top10 delle crew ammesse di diritto alla super finale, che si terrà a Bologna l'8 dicembre di quest'anno.

Siamo orgogliosi e fieri di questo risultato ottenuto già nel loro primo anno di lavoro insieme e attendiamo con ansia di vederli esibire ancora una volta alla finale insieme alle migliori street crew italiane. Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri ragazzi!

Fonte: Artlab Triboo