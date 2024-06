Empoli in festa per Gaia Boldrini, campionessa di pole dance

Gaia Boldrini è sul tetto d'Italia. Venticinquenne, originaria di Empoli, ha partecipato al Campionato Nazionale di Pole Dance a Roma vincendo la medaglia d'oro con un ottimo punteggio.

Brenda Barnini, sindaca empolese, l'ha ricevuta in municipio per congratularsi con lei e darle un riconoscimento dall'amministrazione. Gaia Boldrini, inoltre, il 6 luglio si esibirà in centro a Empoli per la Notte Bianca.

"Complimenti a Gaia che ha vinto il campionato nazionale di para pole dance a Roma. È una ragazza di 25 anni che da quasi dieci anni si dedica con passione e impegno a questo sport, ma Gaia fa anche tante altre cose fa teatro, lavora, ama passare il tempo con gli amici e come dice la sua mamma Susanna ha una determinazione unica che le permette di raggiungere sempre nuovi traguardi e accettare nuove sfide" ha scritto Barnini.