Flaminio, 30 anni di carriera festeggiati a Prato

Hanno fatto la storia dell’hip hop italiano. E adesso sono tornati, con un album e un tour che celebrano trent’anni di carriera. Domenica 7 luglio (ingresso libero) lo spazio estivo Colibrì di Prato apre le porte ai Flaminio, formazione capitolina che riprende il filo interrotto dei gloriosi Flaminio Maphia.

A tirare le fila sono sempre G. Max e Rude Mc e sarà l’occasione per riascoltare, dal vivo, classici intramontabili come “Ragazze acidelle”, “Che idea”, “Bada” e ovviamente “Sbroccatamente si vive la notte” (un cult del rap tricolore, prodotto da Neffa): tutti brani che i nostri hanno inserito in “Live”, album che ripercorre i successi del duo romano, rompendo un silenzio discografico di oltre due lustri.

I Flaminio tornano più incendiari che mai con la loro inconfondibile miscela di groove, umorismo e autentica street cred. Dal vivo li affiancano “I bravi ragazzi” per uno show che trasuda adrenalina e un'irresistibile dose di comicità.

I Flaminio si confermano maestri nell'arte dell'intrattenimento: “Ci teniamo – spiegano G. Max e Rude MC – che dopo 30 anni si percepisca il sound più potente e maturo che solo con la nostra band riusciamo ad ottenere, come ormai da qualche anno. Un disco live era quello che mancava per rendere la nostra discografia più completa”.

Concerto + cena? Dalle ore 19 qui si servono aperitivi, birre e menù sfiziosi, prenotazioni qui https://form.jotform.com/241324132906347. Programma e aggiornamenti sui canali social www.facebook.com/colibriprato e www.instagram.com/colibri_prato/. Info tel. 370 3017013.