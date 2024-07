L'associazione 'FilRouge-docenti francese' festeggia i suoi 10 anni con un evento a Empoli

L'associazione "FilRouge-docenti francese" festeggerà i suoi primi dieci anni con un evento pubblico che si terrà giovedì 4 luglio alle ore 21.15 presso il Circolo delle Arti Figurative in piazza Farinata degli Uberti n. 10 a Empoli. In quell'occasione, saranno proposte brevi presentazioni delle attività più significative che hanno contraddistinto l'impegno decennale dell'associazione nella divulgazione della lingua e della cultura francese e francofona e nell'organizzazione di progetti formativi che coinvolgono docenti di scuola superiore di primo e secondo grado in un'ottica di collaborazione e continuità didattica.

Fra le iniziative più significative, emergono:

– i caffé letterari presso la biblioteca R. Fucini di Empoli e le conferenze di "Vive la France" al MMAB di Montelupo Fiorentino;

– le letture per bambini presso la biblioteca per ragazzi R.Fucini e presso la libreria “Nessun Dove” di Empoli;

– l’accoglienza della delegazione del comune francese di Ancenis-Saint-Géréon e le iniziative per promuovere la realizzazione di un patto di amicizia fra il comune francese e quello di Empoli ;

– i convegni sull'importanza della lingua francese nel mondo del lavoro a Empoli e a Castelfiorentino;

– il progetto "Adotta una terza", partito dall’Unità Locale di Prato e, con il supporto 'Institut Français Florence e dell’URS, attuato quest’anno anche nell'Empolese ed in altri istituti di tutta la regione: un progetto che accompagnando gli alunni dalla terza alla quinta elementare propone un primo contatto con la lingua francese attraverso attività ludico-didattiche:

– i corsi di aggiornamento per docenti in collaborazione con l'Institut Français Florence;

L'associazione è stata fondata a Empoli e, negli anni, si è ampliata con la nascita delle unità locali di Sesto Fiorentino e Prato. Fra i suoi iscritti non vi sono soltanto docenti e addetti ai lavori ma anche francofili e appassionati a vario titolo. Si auspica una partecipazione numerosa a questa occasione di festeggiamenti e di conoscenza del lavoro che Fil Rouge porta avanti con passione e entusiasmo.

