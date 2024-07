L'ex sindaco di Poggio a Caiano entra in Consiglio regionale

Marco Martini, 71 anni, ex sindaco di Poggio a Caiano, sarà il nuovo consigliere regionale della circoscrizione provinciale di Prato. L'atto di surroga, che verrà ratificato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio, arriva dopo la rinuncia del consigliere Nicola Ciolini. Ciolini, primo dei non eletti PD alle regionali del 2020, era subentrato a Ilaria Bugetti in seguito all'elezione di quest'ultima a sindaca di Prato. Martini, membro della Direzione regionale del Partito Democratico, è attualmente tesoriere e legale rappresentante del PD pratese.

"Affronterò questa nuova esperienza - dice Marco Martini - con grande spirito di servizio verso i cittadini e le istituzioni della Toscana. Anche se la legislatura volge al termine, intendo mettere tutto il mio impegno nel ruolo di consigliere regionale e sin da ora sono a disposizione del territorio e del distretto. Nelle prossime ore incontrerò la sindaca Bugetti per fare il punto sui dossier aperti, stessa cosa farò anche nei prossimi giorni con tutti i primi cittadini della provincia. Per me è un grande onore rappresentare il territorio pratese, un compito che intendo svolgere con estrema responsabilità".

"Martini - sottolinea Marco Biagioni, segretario PD Prato - saprà rappresentare al meglio il nostro territorio. Nonostante manchino pochi mesi al termine della legislatura, Marco sarà sicuramente un punto di riferimento forte per le nostre comunità. Ancora una volta il Partito Democratico dimostra di avere a disposizione una classe dirigente di primo livello, pronta ad assumersi in qualsiasi momento ruoli di responsabilità. A Marco faccio i migliori auguri di buon lavoro".

Fonte: Pd Prato