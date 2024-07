Palio di Siena rinviato, la pioggia non permette la carriera

Il Palio di Siena non si disputa. O almeno, non si corre il 2 luglio. Per la seconda volta in pochi anni è la pioggia a essere protagonista. Un nubifragio improvviso, un'unica nuvola nera su piazza del Campo, ha fatto sospendere e rimandare la carriera.

Si tornerà sul tufo nella giornata di mercoledì 3 luglio, come deciso pochi istanti fa. Non ci sarà il corteo storico, solo la carriera.

Questo era l'ordine ai canapi: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa. Nella giornata di domani, mercoledì 3 luglio, l'ordine sarà dato di nuovo ma sempre con le stesse contrade.

Di seguito, in ordine sparso, i cavalli e i fantini per la carriera del 2 luglio.

Tabacco - Carlo Sanna - Onda

Veranu - Giovanni Atzeni - Oca

Ungaros - Jonathan Bartoletti - Valdimontone

Viso D'Angelo - Enrico Bruschelli - Pantera

Zenios - Andrea Coghe - Lupa

Ares Elce - Sebastiano Murtas - Leocorno

Criptha - Federico Guglielmi - Civetta

Akida - Elias Mannucci - Nicchio

Brivido Sardo - Mattia Chiavassa - Bruco

Ardeglina - Gabriele Puligheddu - Giraffa